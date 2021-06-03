Дополнительная электричка до пр. Гагарина введена в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дополнительная электричка (№6009/6010) введена на маршруте Московский вокзал - проспект Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

Она будет ходить по пятницам в 17:10, начиная с 25 июня.

В Сартаково электричка прибудет в 17:40, на о.п. Окский берег - в 17:56, на пр. Гагарина - в 18:26.

Отмечается, что электричка вводится для обеспечения проезда напряженного участка в районе поселка Ольгино.

"Дополнительный поезд позволит садоводам и работникам предприятий, расположенных в районе Московского вокзала и проспекта Гагарина, комфортно, быстро и точно по расписанию добираться до дома или дачного участка", - считают в пассажирской компании.

Также от проспекта Гагарина в сторону ст. Кудьма можно добраться на пригородном поезде №6019, который отъезжает в 18:36. На о.п. Окский берег он прибудет в 19:06.