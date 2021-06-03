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Происшествия

Суд приговорил к 8 годам лишения свободы нижегородца за убийство друга из-за долга

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суд приговорил к 8 годам лишения свободы нижегородца за убийство друга из-за долга. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 19 февраля прошлого года в доме по ул. Вокзальной пос. Керженец г.о. Семеновский произошла ссора хозяина дома с местным жителем, который якобы был должен ему крупную сумму денег.

Злоумышленник -18-летний молодой человек схватился за нож. Друг хозяина вступился за должника и в это время подсудимый нанес ему ножевое ранение в грудь, от которого 29-летний потерпевший скончался.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 10 дней лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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Теги:
СК РФ Убийство
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