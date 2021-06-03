Нижегородский филиал "Т Плюс" реконструирует котельную поселка Ждановский Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" реконструирует котельную поселка Ждановский Кстовского района. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, на текущей неделе на объекте начались работы по монтажу трех новых котлов общей мощностью 15 МВт.

Котельная поселка Ждановский обеспечивает теплом 47 многоквартирных домов и социальных объектов. Она была построена в середине 1950-х годов, модернизация оборудования котельной последний раз проводилось в 1979 году.

В ходе реконструкции все оборудование котельной будет заменено полностью: помимо котлов, в ней будут смонтированы новые газогорелочные устройства, предохранительная аппаратура, модернизированы сети газопотребления. Котельная будет работать в автоматическом режиме с управлением из диспетчерской Кстовских тепловых сетей.

"По сути в Ждановском в предстоящем отопительном сезоне будет работать новая котельная, оснащенная современным высокоэффективным оборудованием, что позволит обеспечить надежность и повысить качество теплоснабжения жителей поселка", – отметил технический директор – главный инженер Кстовских тепловых сетей Александр Тихонов.

Всего в 2021 году Кстовские тепловые сети планируют провести полную реконструкцию семи котельных в населенных пунктах района (Безводное, Ближнее Борисово, Дружный, в/ч Дружный, Ждановский, Шава, Большая Ельня), а также автоматизировать котельные поселков Селекционная станция, Афонино-1 и школы поселка Работки. Общая сумма вложений в эти проекты составит 92,8 млн рублей.