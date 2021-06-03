Нижегородский НОЦ подписал соглашения о сотрудничестве с московским вузом и тремя компаниями Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

АНО "Нижегородский НОЦ" подписала соглашения о сотрудничестве с московским вузом и тремя компаниями в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" ("ЦИПР"). Об этом сообщили в центре.

Согласно информации, сотрудничество с ПАО "Мобильные Телесистемы" (ПАО "МТС") предполагает обмен опытом и проведение совместных публичных мероприятий - круглых столов, совещаний, конференций – для повышения популярности НОЦ среди технологических компаний, уровня знаний в обществе в области цифровых интернет-технологий и продвижения акселерационной программы ПАО "МТС".

Также Нижегородский НОЦ договорился о сотрудничестве еще с тремя участниками "ЦИПР-2021": Московским политехническим университетом, компаниями Huawei и Softline. Cоглашения с этими организациями будут заключены в ближайшее время.

На стенде Нижегородской области на "ЦИПРе" было продемонстрировано несколько разработок ученых региона. Всего – шесть проектов мирового уровня: биосовместимые и биоразлагаемые полимеры, автоматизированный диагностический комплекс неразрушающего контроля напряженного состояния рельсовых плетей, комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД 3-го поколения, аппаратно-программный комплекс "Скрин-Варио" для скрининговой оценки функциональных состояний сердца и регуляторных систем организма, цифровые устройства управления и защиты интеллектуальных электрических сетей, новый инструмент теле-кардиомониторинга.

"Все проекты разрабатывались участниками НОЦ - ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Институтом прикладной физики РАН, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ПИМУ, Институтом металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН и АО "НПП "Салют". Они, действительно, мирового уровня. Также на конференции мы представляли экспонаты Московского политехнического университета – прототип болида и мотоцикл. Эти модели полностью произведены студентами Московского политехнического университета, начиная от проектирования и заканчивая изготовлением деталей и сборкой. А робот-помощник Маша особенно понравилась гостям конференции. На конференции "ЦИПР" мы не только презентовали проекты, но и нашли новых друзей, партнеров", - рассказал директор АНО "Нижегородский НОЦ" Игорь Федюшкин.

Напомним, конференция "ЦИПР" проходила на Нижегородской ярмарке с 23 по 25 июня. Три дня участники конференции подводили итоги первых пяти лет трансформации экономики России в экономику данных и обсуждали сценарии развития страны до 2025 года.