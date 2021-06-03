Партия "Новые люди" поддержит знаменитого футболиста Игоря Горелова на предстоящих выборах Политика

Игорь Горелов Фото: НРО партии

Партия "Новые люди" поддержит знаменитого футболиста Игоря Горелова на предстоящих выборах, сообщили в НРО партии.

Как отметил собеседник агентства, вице-президент федерации футбола Нижнего Новгорода Игорь Горелов намерен отстаивать интересы юных нижегородских футболистов он планирует совместно с партией "Новые люди". По его словам, для развития спорта необходима не только инициатива "снизу", но и системная государственная поддержка.



"Результат российской сборной на Евро-2020 сезона 2021 года закономерен. Сборная — это вершина айсберга. Показатель того, что происходит с футболом в стране. Все начинается с вырождения детского футбола, любительского, массового. Футболист говорит, что «надо заниматься любительским детским футболом, а не только спортивными школами. Я думаю, что результат нашей сборной — следствие неправильной подготовки детей. Процесс обучения слишком формализован", - особо подчеркнул собеседник.



Стоит отметить, что Игорь Горелов более 10 лет занимается развитием футбола в Нижнем Новгороде и не планирует останавливаться. По его словам, нужны не только площадки, но и спортивных школ, которых в регионе недостаточно, он не везде доступны. "Во дворах либо нет площадок, либо они все "убиты"", - отметил он, добавив при этом, этим нужно заниматься системно. "Инициатива "снизу" похвальна, но без государственной поддержки не обойтись", - подчеркнул Игорь Горелов.



Вице-президент федерации футбола Нижнего Новгорода решил идти в политику с партией "Новые люди".

"Я давно знаком с Рустамом Досаевым (прим. — предприниматель, общественник, активный сторонник Нижегородского отделения партии "Новые люди"), мы вместе реализовывали разные проекты в сфере спорта. Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество также будет плодотворным. Новые люди помогут донести до власти те проекты, которые давно уже пора реализовать. Когда горожане увидят результат — а они его непременно увидят — сторонников партии станет еще больше", — сказал в заключение Игорь Горелов.