"Поддержка семей остаётся в приоритете", - Евгений Люлин Общество

Ответы на важнейшие вопросы, которые сегодня волнуют всех – когда закончится пандемия коронавируса, какой вакциной прививаться, на какую поддержку от государства могут рассчитывать семьи с детьми и бизнес, как преодолеть рост цен – получили сегодня граждане нашей страны от президента России Владимира Путина в ходе "Прямой линии".

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что в течение нескольких часов глава государства отвечал на вопросы россиян, затронув практически все аспекты внутренней и внешней политики, не оставив без внимания ни одной значимой темы.

"Самый крупный блок вопросов касался, конечно, социальной тематики. Поддержка семей остается в приоритете. Правительство РФ выделило почти 47 млрд рублей из Резервного фонда на выплату новых видов пособий беременным женщинам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. К новому учебному году по 10 тысяч рублей получат семьи, где дети учатся в школе, включая будущих первоклассников. Размер больничного по уходу за ребёнком перестанет зависеть от стажа и составит 100% от заработной платы", - рассказал Евгений Люлин.

Кроме того, в дополнение к федеральным мерам поддержки приняты и действуют региональные меры: областной материнский капитал за второго или третьего ребенка, ежемесячная выплата в 9,8 тысяч рублей из областного бюджета на третьего ребенка, комплексная поддержка многодетных семей – выплаты на проезд, питание детей, льготный тариф при оплате ЖКУ. По инициативе фракции партии "Единая Россия" в Законодательном собрании в этом году приняты дополнительные меры поддержки детей-сирот: им предоставили право бесплатного проезда на разных видах общественного транспорта в учебное время, право проживать в жилом фонде соцзащиты, получать из бюджета деньги на найм жилого помещения.

"Здоровье общества нельзя понимать буквально. При всей важности борьбы с коронавирусом, мы не должны забывать о системной работе по защите материнства и детства, сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей, нравственного и физического здоровья семьи», - уверен председатель Заксобрания.