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Более 6,5 тысячи нижегородцев подали заявление на зачисление в кластеры федпроекта «Профессионалитет»

24 июля 2026 14:24 Общество
Более 6,5 тысячи нижегородцев подали заявление на зачисление в кластеры федпроекта «Профессионалитет»

Фото: минобр Нижегородской области

Более 6,5 тысячи выпускников девятых классов уже подали заявки на поступление в нижегородские колледжи и техникумы, на базе которых функционируют образовательно-производственные кластеры федерального проекта «Профессионалитет». Приемная кампания продлится до 15 августа.

Как сообщили в министерстве образования Нижегородской области, в регионе фиксируется повышенный интерес молодежи к практико-ориентированному образованию. Количество бюджетных мест для абитуриентов увеличивается ежегодно, что соответствует плану реализации проекта, который разрабатывается индивидуально для каждого учреждения среднего профессионального образования (СПО) с учетом потребностей конкретных отраслей экономики.

«В этом году для абитуриентов в нижегородских колледжах и техникумах предусмотрено почти 18 тысяч бюджетных мест. При этом около трети из них сосредоточено именно в кластерах проекта „Профессионалитет“. Мы наблюдаем повышенный интерес поступающих к специальностям, которые реализуются на этих площадках, поскольку они являются самыми востребованными на текущем рынке труда. Считаю проект „Профессионалитет“ одним из самых важных инструментов развития системы среднего профессионального образования как в нашем регионе, так и в стране в целом», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Глава ведомства также отметил, что проект позволяет осуществить полноценную перезагрузку всей системы СПО в регионе. Колледжи-участники получают современное оборудование, обновленные мастерские и учебные зоны, а сетевая модель открывает дополнительные возможности для обучения, обеспечивая единый стандарт качества подготовки кадров.

Отметим, в Нижегородской области успешно работают 16 образовательно-производственных кластеров федерального проекта «Профессионалитет». На сегодняшний день обучение в них проходят более 10 тысяч студентов. В 2026 году в регионе откроются три новых кластера, в 2027-м — еще шесть. Таким образом, к 2028 году в Нижегородской области будет работать 25 образовательно-производственных кластеров, где готовятся востребованные на рынке труда специалисты.

Напомним, популяризация среднего профессионального образования — цель федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина с 2025 года. Он включает еще восемь федеральных проектов и программ: «Россия — страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров».

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