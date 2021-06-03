"Я намерен поддержать "Единую Россию" в ходе избирательной кампании", - Владимир Путин Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работа "Единой России" создает прочный фундамент российской государственности, гарантирует принятие необходимых стране решений, отметил президент Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня.

Президент объяснил, почему продолжает поддерживать партию "Единая Россия" на протяжении многих лет.

"Наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег. Решения должны приниматься, что называется, как в народе говорят, на ясном глазу, профессионально, с чувством ответственности за принимаемые решения. Еще раз хочу напомнить, что в 90-е годы было принято огромное количество решений на потребу публике - и принимались они людьми, понимающими, что исполнить такие решения невозможно. "Единая Россия" не ведет себя таким образом. И даже если нужно принимать не очень популярные, но необходимые решения, в "Единой России" идут на это. В известной степени себе во вред", - сказал Владимир Путин.

Напомним, президент России Владимир Путин 30 июня провел очередную прямую линию с россиянами. Глава государства в прямом эфире ответил на вопросы граждан. На прямую линию поступило около более 2 млн обращений, президент ответил на 68 из них. Прямая линия продлилась 3 часа 42 минуты.