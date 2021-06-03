Госинспекция труда проводит проверку в НТУ им. Евстигнеева

Фото:
Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит внеплановую проверку в Нижегородском театральном училище им. Евстигнеева. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Согласно информации, проверяются факты возможных нарушений выплаты заработной платы работникам.
Отметим, что по информации на сайте в училище работают 83 педагога, а также административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал.
СПРАВКА (с сайта училища):
Нижегородское театральной училище (ул. Варварская, 3А, учебный театр - ул. Большая Покровская, 4А) основано в 1918 году первым директором Советского Нижегородского Театра Николаем Лебедевым. Первым распоряжением он объявил набор в драматическую студию, открытую им при своем театре. Через год студия получила государственный статус. В 1922 году она становится Нижегородским государственным театральным техникумом. В здании на ул. Варварская училище работает с 1966 года.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+