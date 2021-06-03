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Общество

Госинспекция труда проводит проверку в НТУ им. Евстигнеева

01 июля 2021 13:05  [77] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Государственная инспекция труда в Нижегородской области проводит внеплановую проверку в Нижегородском театральном училище им. Евстигнеева. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно информации, проверяются факты возможных нарушений выплаты заработной платы работникам.

Отметим, что по информации на сайте в училище работают 83 педагога, а также административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал.

СПРАВКА (с сайта училища):

Нижегородское театральной училище (ул. Варварская, 3А, учебный театр - ул. Большая Покровская, 4А) основано в 1918 году первым директором Советского Нижегородского Театра Николаем Лебедевым. Первым распоряжением он объявил набор в драматическую студию, открытую им при своем театре. Через год студия получила государственный статус. В 1922 году она становится Нижегородским государственным театральным техникумом. В здании на ул. Варварская училище работает с 1966 года.

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Теги:
Госинспекция труда Зарплата Театр
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