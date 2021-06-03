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Общество

Первая лыжероллерная трасса протяженностью 870 метров появится в Арзамасе

02 июля 2021 09:34  [107] Общество
Проектная документация благоустройства

Проектная документация благоустройства

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Первая лыжероллерная трасса протяженностью 870 метров появится в Арзамасе. Об этом стало известно в ходе выездного совещания на объекте, в котором приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Согласно информации, благоустройство базы "Снежинка" ведется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Здесь появится закольцованная лыжероллерная трасса протяженностью 870 метров. Она станет первой в городе и позволит тренироваться профессиональным лыжникам даже в теплое время года.

Кроме этого, в рамках благоустройства будет установлен судейский павильон и кабины для переодевания, новые кованые беседки, футбольное поле с искусственным покрытием. Будут обновлены теннисный корт, судейские вышки и трибуны для зрителей. На территории "Снежинки" появятся зимние деревянные горки, тренажерная площадка с резиновым покрытием и площадка для воркаута. Объем финансирования составил почти 38 млн рублей.

По словам мэра города Александра Щелокова, в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Арзамасе обновляются сквер М. Горького, площадь Мира, частично - парк им. Гайдара, площадь 1 Мая с новым фонтаном.

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Теги:
Арзамас Благоустройство
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