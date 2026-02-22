Главврач Коммунарки обсудил с нижегородцами будущее медицины Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Председатель комиссии Генерального совета "Единой России" по здравоохранению, главный врач больницы в Коммунарке, Герой Труда Российской Федерации Денис Проценко провел открытую встречу с молодыми медицинскими работниками Нижнего Новгорода.

Диалог состоялся в Штабе общественной поддержки партии. В нем приняли участие студенты, ординаторы, молодые врачи и медицинские сестры региона.

По словам Дениса Проценко, разговор получился конструктивным и деловым. Участники озвучили ряд предложений, большинство из которых касалось повышения доступности медицинской помощи в сельской местности. Также обсуждалось распространение успешных региональных практик по привлечению и удержанию медицинских кадров, которые уже доказали свою эффективность в Нижнем Новгороде.

Проценко сообщил, что совместно с руководителем фракции партии в региональном парламенте Алексеем Антоновым планируется подготовить предложения от Нижегородской области для включения в раздел здравоохранения Народной программы. По его словам, площадка комиссии по здравоохранению "Единой России" может быть использована для тиражирования этого опыта в других регионах.

Встреча прошла в формате живого общения. Модератором выступил заместитель председателя комитета Законодательного собрания по социальным вопросам, главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян.

Он подчеркнул, что перед профессиональным сообществом стоит задача не только лечить пациентов, но и формировать новое поколение специалистов, передавая им не только знания, но и ценности — милосердие, ответственность и преданность профессии. По его мнению, такие встречи позволяют молодым медикам увидеть пример опытных коллег, а руководителям — услышать запросы и инициативы начинающих специалистов.

Участники обсудили профессиональный путь Дениса Проценко — от работы санитаром до руководства крупным медицинским комплексом, а также уроки пандемии, современные вызовы отрасли и меры поддержки врачей. Отдельное внимание уделили сбору инициатив в обновленную Народную программу партии. Присутствующие смогли задать вопросы о развитии здравоохранения, цифровизации, а также программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Студенты и ординаторы интересовались вопросами лидерства, преодоления профессиональных трудностей и возможностями карьерного роста в регионах. Денис Проценко поделился личным опытом, в том числе работой в "красной зоне" в период пандемии, и отметил важность профессионального единства и постоянного саморазвития.

Участковый терапевт городской поликлиники №40 Мария Сахарова отметила, что встреча получилась продуктивной и позволила коллегам обменяться опытом и совместно обсудить пути решения актуальных проблем. Она также выразила надежду, что успешные региональные программы могут быть внедрены в других субъектах страны.

В завершение встречи состоялся блиц-опрос. Денис Проценко ответил на личные вопросы — о хобби, любимых книгах, мотоклубе врачей-байкеров и о том, какой совет дал бы себе в начале профессионального пути. Гостю вручили памятный подарок.

Мероприятие организовало Нижегородское региональное отделение "Единой России". Оно стало частью серии встреч по сбору инициатив в новую Народную программу партии, которая определит приоритеты развития страны на ближайшие пять лет.