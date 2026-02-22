Пропавшего больше двух недель назад учителя ищут в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области продолжаются поиски 38-летнего Владимира Еремеева. Две недели назад мужчина вышел почистить снег возле дома в Борском районе и пропал. Ориентировку с приметами разыскиваемого распространил поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Известно, что 5 февраля он ушел из дома на улице Центральной в деревне Квасово и с тех пор не возвращался. Волонтеры уточняют: с 5 по 13 февраля мужчина находился в Городце. Куда направился затем, неизвестно.

В ПСО рассказали, что Владимир Геннадьевич 15 лет работал учителем, его характеризуют как доброго и отзывчивого человека. Также отмечается, что у мужчины есть проблемы с памятью, он может терять сознание.

Рост пропавшего — 175 см, телосложение худощавое, волосы короткие темно-русые, глаза голубые. На момент исчезновения он был одет в коричневую дубленку, серые вязаные шапку и шарф, темно-вишневый свитер, черные штаны с начесом и темно-синие дутые сапоги.

В организации добавили, что мужчина мог уехать в любой город. Всех, кто видел человека, похожего на Владимира Еремеева, просят сообщить на горячую линию "Волонтера" по телефонам 8 (831) 291-51-51, +7-904-045-51-51 или инфоргу поиска Ольге: 8 950 605 40 76. По возможности очевидцев также просят сделать фотографию мужчины.