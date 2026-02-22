Транспортные накладные станут электронными в Нижегородской области в 2026 году Общество

Фото: сгенерировано нейросетью

Нижегородцам напомнили о поэтапном переводе перевозочных документов в электронный формат. О нововведениях сообщил Минтранс России.

Согласно Федеральному закону от 07.06.2025 №140-ФЗ, с 1 сентября 2026 года для ключевых транспортных документов вводится обязательная электронная форма. Речь идет о грузовых накладных авиационного транспорта, железнодорожных транспортных накладных, автомобильных транспортных накладных, заказах и заявках на перевозку грузов автотранспортом, а также об экспедиторских документах различных типов.

При этом правительство Российской Федерации определит перечень случаев, когда допускается использование бумажных перевозочных документов.

Предъявлять электронные документы можно будет в том числе через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Путевой лист и транспортная накладная доступны для проверки в виде куар-кода.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо установить приложение и авторизоваться с использованием логина и пароля от портала "Госуслуги". Учетная запись должна быть подтвержденной. Вход потребуется подтвердить выбранным ранее способом — с помощью СМС или через мессенджер МАХ. Также в приложении должны отображаться сведения о водительском удостоверении — это необходимо для загрузки документов.

На главном экране нужно выбрать раздел "Перевозочные документы" под изображением транспортного средства. Если документы оформлены на несколько автомобилей, пользователь сможет выбрать нужный.

Документы будут загружаться как в формате куар-кода, так и в текстовом виде. Они сохраняются на мобильном устройстве и остаются доступными для предъявления даже при отсутствии интернет-соединения.

Ранее сообщалось, что грузоперевозчики смогут обжаловать штрафы в Нижнем Новгороде.