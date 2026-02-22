На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 февраля 2026 09:40
Пропавшего больше двух недель назад учителя ищут в Нижегородской области
22 февраля 2026 09:30
Непогода спровоцировала дефицит топлива в Нижегородской области
22 февраля 2026 09:10
Житель Нижегородской области Анатолий Бородинов погиб в зоне СВО
22 февраля 2026 09:00
Нижегородские восьмиклассники останутся без обществознания с 1 сентября
22 февраля 2026 08:52
Главврач Коммунарки обсудил с нижегородцами будущее медицины
22 февраля 2026 08:34
21 сотрудника 422-го военного госпиталя наградили накануне Дня защитника Отечества
22 февраля 2026 08:19
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода
22 февраля 2026 08:00
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде: полный список
21 февраля 2026 17:59
Андрей Гнеушев вручил нижегородцам медали "Отец солдата" в преддверии 23 Февраля
21 февраля 2026 17:40
В Нижнем Новгороде простились с доцентом ННГУ Зинаидой Баталовой
Общество

Житель Нижегородской области Анатолий Бородинов погиб в зоне СВО

22 февраля 2026 09:10 Общество
Житель Нижегородской области Анатолий Бородинов погиб в зоне СВО

Фото: Александр Созонов/ Telegram

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Нижегородской области Анатолий Бородинов. О его гибели сообщил глава Сокольского округа Александр Созонов.

По словам главы МСУ, ефрейтор Анатолий Бородинов с честью исполнял воинский долг и до конца оставался верен присяге и своим боевым товарищам.

Прощание с погибшим состоялось 21 февраля.

Александр Созонов выразил искренние соболезнования родным и близким Анатолия Бородинова.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб 34-летний житель Лысковского округа Алексей Суров. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Некролог СВО
Поделиться:
Новости по теме
20 февраля 2026 13:28
В Госдуме заговорили об общем стандарте ветеранского статуса
19 февраля 2026 16:43
В Богородском округе сформировали 400 участков для семей и бойцов СВО
18 февраля 2026 10:42
Нижегородские ветераны СВО могут получить до 350 000 рублей на открытие бизнеса
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных