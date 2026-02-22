Житель Нижегородской области Анатолий Бородинов погиб в зоне СВО

Фото:
В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Нижегородской области Анатолий Бородинов. О его гибели сообщил глава Сокольского округа Александр Созонов.
По словам главы МСУ, ефрейтор Анатолий Бородинов с честью исполнял воинский долг и до конца оставался верен присяге и своим боевым товарищам.
Прощание с погибшим состоялось 21 февраля.
Александр Созонов выразил искренние соболезнования родным и близким Анатолия Бородинова.
Ранее сообщалось, что на СВО погиб 34-летний житель Лысковского округа Алексей Суров.
