Общество

Непогода спровоцировала дефицит топлива в Нижегородской области

22 февраля 2026 09:30 Общество

В Нижегородской области возникли перебои с поставками газомоторного топлива на АЗС. Из-за этого в перспективе под угрозой могут оказаться поставки по госконтрактам, в том числе для войсковых частей и автопарков. Причиной называют задержки железнодорожных поставок, которые начались в феврале на фоне непогоды. Подобная ситуация, как пишет pravda-nn.ru, складывается не только в Нижегородской области, но и в других регионах страны.

Наличие проблем с логистикой подтвердил зампредседателя наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев. По его словам, речь идет об очистке путей, а представители нефтяной отрасли сообщали о трудностях с подачей топлива на подъездные пути.

Эксперт добавил, что ситуацию может частично снять доставка топлива автомобильным транспортом. При этом, по его мнению, в подобных условиях необходим "ручной режим", который должно ввести министерство энергетики.

Ситуацией заинтересовался зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Он связался с представителями корпорации "Российские железные дороги".

Депутат сообщил, что, по данным Горьковской железной дороги, цистерны с топливом уже доставлены на станции разгрузки, включая Арзамас, Сергач и другие. Он уточнил, что небольшие партии, которые сейчас находятся на путях, планируется отгрузить потребителям в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что цены на бензин в Нижегородской области выросли почти на 2% за месяц. 

