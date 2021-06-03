Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 2 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
02 июля 2021 15:23  [41] Движение транспорта ограничат на двух улицах в Советском районе из-за строительства жилого дома
02 июля 2021 14:50  [121] Бюст императора Александра II будет установлен в Городце
02 июля 2021 14:42  [107] Более 15 нижегородских многодетных семей получили участки под ИЖС во II квартале 2021 года
02 июля 2021 14:37  [93] Литературный перекресток с героями книг Аркадия Гайдара появится в Арзамасе
02 июля 2021 14:18  [99] Депутаты Дзержинской Гордумы проинспектировали благоустройство дворов по нацпроекту
02 июля 2021 13:36  [117] Максимальный класс пожароопасности установится в ряде районов Нижегородской области до 5 июля
02 июля 2021 13:14  [192] Пострадавшим при взрыве газа в Нижнем Новгороде будет выделено по 10 тысяч рублей
02 июля 2021 13:02  [196] Виновный в разливе химических отходов около "Дзержинского оргстекла" оштрафован на 500 тыс. рублей
02 июля 2021 12:43  [198] Еще 27 человек умерли от COVID-19 в Нижегородской области за сутки
02 июля 2021 11:58  [644] Вернувшиеся из-за границы нижегородцы оштрафованы белее чем на 1 млн рублей за отсутствие тестов на COVID-19
Общество

Депутаты Дзержинской Гордумы проинспектировали благоустройство дворов по нацпроекту

02 июля 2021 14:18  [99] Общество

Фото: Городская дума Дзержинска

Депутаты Дзержинской Гордумы оценили, как ведётся благоустройство дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

В частности, председатель комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Олег Богданов и его коллега Евгений Жигалов вместе с заместителем главы администрации Денисом Дергуновым, представителями организации–подрядчика и управляющих компаний побывали во дворах на улице Чапаева, 26 и проспекте Ленинского комсомола, 37/23. Эти дворы входят в число территорий, которые в этом году благоустраиваются в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".

Помимо работ по минимальному перечню – асфальтировки, установки освещения, по решению жителей предусмотрены дополнительные элементы благоустройства - приподнятые тротуары, лавочки, ограждения цветников, а на проспекте ЛенКома – вместительная парковка.

"Наша территория не благоустраивалась 38 лет. Мы рады, что собрали документы и сразу попали в программу. Возникающие вопросы решали вместе с соседями, все участвовали очень активно", - рассказала председатель ТСЖ дома №26 по улице Чапаева Оксана Корнилова.

Жители вместе с участниками объезда обсудили возможности организации парковки и дальнейшего благоустройства двора.

"Речь идет об идее организовать сквер и большую детскую площадку для жителей всей коробки, куда входит и 26-й дом. Будем совместно с администрацией думать, насколько это возможно. Здесь проложено много коммуникаций, установлено два теплопункта", - сказал депутат по округу Евгений Жигалов.

Олег Богданов и Денис Дергунов обратили внимание жителей на возможность реализовать идею с помощью инициативного бюджетирования.

Как рассказал представитель управляющей компании дома 37/23 по проспекту Ленинского Комсомола, в планах – расширить детскую площадку, которая размещена рядом с соседним домом. Жители готовы направить на это свои средства.

"Работы выполняются качественно, - прокомментировал Олег Богданов. - Все дворы благоустраиваются комплексно, работы софинансируются жителями и учитывают их пожелания. Хочется выразить благодарность администрации за то, что была найдена возможность выделить средства из городского бюджета, чтобы начать его реализацию в июне, чтобы к середине-концу лета работы были выполнены".

СПРАВКА
В 2021 году по программе ФКГС в Дзержинске будет проведено благоустройство 23 дворовых территорий. Работы ведутся на условиях софинансирования с собственниками многоквартирных жилых домов и бюджета. Общая сумма средств, направленная на эти цели из бюджетов трех уровней, составляет 61,4 млн.рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Нацпроект фкгс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph