Депутаты Дзержинской Гордумы проинспектировали благоустройство дворов по нацпроекту Общество

Фото: Городская дума Дзержинска

Депутаты Дзержинской Гордумы оценили, как ведётся благоустройство дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

В частности, председатель комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Олег Богданов и его коллега Евгений Жигалов вместе с заместителем главы администрации Денисом Дергуновым, представителями организации–подрядчика и управляющих компаний побывали во дворах на улице Чапаева, 26 и проспекте Ленинского комсомола, 37/23. Эти дворы входят в число территорий, которые в этом году благоустраиваются в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда".

Помимо работ по минимальному перечню – асфальтировки, установки освещения, по решению жителей предусмотрены дополнительные элементы благоустройства - приподнятые тротуары, лавочки, ограждения цветников, а на проспекте ЛенКома – вместительная парковка.

"Наша территория не благоустраивалась 38 лет. Мы рады, что собрали документы и сразу попали в программу. Возникающие вопросы решали вместе с соседями, все участвовали очень активно", - рассказала председатель ТСЖ дома №26 по улице Чапаева Оксана Корнилова.

Жители вместе с участниками объезда обсудили возможности организации парковки и дальнейшего благоустройства двора.

"Речь идет об идее организовать сквер и большую детскую площадку для жителей всей коробки, куда входит и 26-й дом. Будем совместно с администрацией думать, насколько это возможно. Здесь проложено много коммуникаций, установлено два теплопункта", - сказал депутат по округу Евгений Жигалов.

Олег Богданов и Денис Дергунов обратили внимание жителей на возможность реализовать идею с помощью инициативного бюджетирования.

Как рассказал представитель управляющей компании дома 37/23 по проспекту Ленинского Комсомола, в планах – расширить детскую площадку, которая размещена рядом с соседним домом. Жители готовы направить на это свои средства.

"Работы выполняются качественно, - прокомментировал Олег Богданов. - Все дворы благоустраиваются комплексно, работы софинансируются жителями и учитывают их пожелания. Хочется выразить благодарность администрации за то, что была найдена возможность выделить средства из городского бюджета, чтобы начать его реализацию в июне, чтобы к середине-концу лета работы были выполнены".

СПРАВКА

В 2021 году по программе ФКГС в Дзержинске будет проведено благоустройство 23 дворовых территорий. Работы ведутся на условиях софинансирования с собственниками многоквартирных жилых домов и бюджета. Общая сумма средств, направленная на эти цели из бюджетов трех уровней, составляет 61,4 млн.рублей.