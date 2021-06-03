Мужчина увёл чужого ребёнка с детской площадки в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Мужчина увёл чужого ребёнка с детской площадки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Cледственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Происшествие случилось 2 июля на детской площадке у дома на ул. Республиканская Советского района. Согласно информации, 51-летний мужчина подошёл к незнакомому ему семилетнему мальчику и позвал посмотреть котёнка. В результате он увёл ребёнка к себе в квартиру, расположенную на этой же улице.

Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники областного ГУВД освободили похищенного мальчика.

Возбуждено уголовное дело, мужчину в качестве меры пресечения заключили под стражу. Обвинение ему планируется предъявить уже в ближайшее время.