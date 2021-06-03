Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Происшествия
04 июля 2021 09:55  [78] Мужчина увёл чужого ребёнка с детской площадки в Нижнем Новгороде
03 июля 2021 16:11  [367] Ещё один человек утонул в Павловском районе
02 июля 2021 17:58  [962] Жители двух подъездов пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Светлоярской вернулись в свои квартиры
02 июля 2021 16:42  [732] Убийцу найденной в прошлом году в водоеме на Автозаводе нижегородки осудили на 22 года
02 июля 2021 15:16  [696] Мужчина погиб в ДТП в Володарском районе, въехав в припаркованную фуру
02 июля 2021 13:40  [959] Экс-руководитель подразделения "Газпром трансгаз Нижний Новгород" обвиняется в посредничестве во взяточничестве
02 июля 2021 12:24  [1971] Стала известна причина взрыва газа на ул. Светлоярской в Нижнем Новгороде
02 июля 2021 11:14  [668] Жильцам пострадавшего от взрыва газа дома на ул. Светлоярской предоставят маневренный фонд
02 июля 2021 11:09  [997] СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в жилом доме Нижнего Новгорода
02 июля 2021 10:44  [1075] Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде увеличилось до четырех
Происшествия

Мужчина увёл чужого ребёнка с детской площадки в Нижнем Новгороде

04 июля 2021 09:55  [78] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Мужчина увёл чужого ребёнка с детской площадки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Cледственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Происшествие случилось 2 июля на детской площадке у дома на ул. Республиканская Советского района. Согласно информации, 51-летний мужчина подошёл к незнакомому ему семилетнему мальчику и позвал посмотреть котёнка. В результате он увёл ребёнка к себе в квартиру, расположенную на этой же улице.

Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники областного ГУВД освободили похищенного мальчика.

Возбуждено уголовное дело, мужчину в качестве меры пресечения заключили под стражу. Обвинение ему планируется предъявить уже в ближайшее время.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Похищение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph