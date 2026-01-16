Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Экономическая преступность в составе ОПГ выросла в Нижегородской области

В 2025 году на территории региона зафиксирован рост преступлений, совершённых в составе организованных преступных групп. Всего пресечено 797 таких посягательств, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ГУ МВД России по региону.

Наибольшее количество преступлений в составе ОПГ связано с незаконным оборотом наркотиков — 405 случаев, что на 63,3% превышает прошлогодний показатель (248). Существенно вырос и массив преступлений экономической направленности — с 39 до 239 фактов, рост составил в 6,1 раза.

К уголовной ответственности по делам, связанным с деятельностью организованных групп, привлечено 264 человека. Это на 28,8% больше, чем в 2024 году (205 человек).

В целом количество преступлений экономической направленности достигло 1876, что на 29,7% больше, чем годом ранее. Из них 1333 относятся к категории тяжких и особо тяжких, тогда как в прошлом году их было 770. Рост составил 73,1%.

По результатам расследований возбуждено 1333 уголовных дела, что на 20,5% больше, чем в 2024 году. При этом к ответственности привлечено 726 человек — на 5,2% меньше, чем годом ранее.

Борьба с коррупцией остаётся приоритетным направлением. За 10 месяцев 2025 года выявлено 444 преступления коррупционного характера — на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года (398). Из них 351 — тяжкие и особо тяжкие, что на 51,9% превышает прошлогодний показатель (231).

В структуре коррупционных преступлений преобладает взяточничество. Всего зарегистрировано 268 таких фактов. При этом количество случаев получения взятки выросло на 24,2% — с 62 до 77. Число фактов дачи взятки, напротив, немного снизилось — с 91 до 90 (на 1,1%).

Несмотря на рост отдельных категорий преступлений, общий уровень зарегистрированных правонарушений в регионе снизился на 2,4%. В 2025 году зафиксировано 32 729 преступлений.

Ранее сообщалось, что число коррупционных дел с участием чиновников выросло в 4 раза за год в Нижегородской области.

