Из горящего дома в Ленинском районе эвакуированы 9 человек Происшествия

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Девять человек эвакуировали из многоквартирного дома на улице Кировской в Ленинском районе. Вечером 16 января там случился пожар, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, в одной из квартир загорелось имущество. Площадь возгорания составила 20 кв. метров.

В тушении были задействованы 39 человек личного состава и 10 единиц техники.

Причину произошедшего устанавливают дознаватели.

Ранее выяснилось, что пострадавший от взрыва дом №37 на улице Фучика в Автозаводском районе ждут геофизические испытания.