Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
17 января 2026 12:3797-летняя нижегородка лишилась крупной суммы после звонка из "поликлиники"
17 января 2026 12:16Из горящего дома в Ленинском районе эвакуированы 9 человек
17 января 2026 09:54Бастрыкину доложат о расследовании невыплаты 93 млн работникам "Нижавтодорстроя"
16 января 2026 19:30Экономическая преступность в составе ОПГ выросла в Нижегородской области
16 января 2026 18:38Нижегородское УФСБ показало кадры задержания сотрудника "Атомстройэкспорта"
16 января 2026 18:15Почти 1 тонну наркотиков изъяли в Нижегородской области
16 января 2026 17:50Уголовное дело завели после смерти младенца в Кстове
16 января 2026 14:14Экс-заммэра Сарова Михаила Щербака заподозрили в финансировании ВСУ
16 января 2026 13:59Нижегородский химик получил тяжелые ожоги в лаборатории
16 января 2026 13:23Неизвестные обстреляли автобусы в Дзержинске
Происшествия

Из горящего дома в Ленинском районе эвакуированы 9 человек

17 января 2026 12:16 Происшествия
Из горящего дома в Ленинском районе эвакуированы 9 человек

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Девять человек эвакуировали из многоквартирного дома на улице Кировской в Ленинском районе. Вечером 16 января там случился пожар, сообщили в региональном управлении МЧС. 

По данным спасателей, в одной из квартир загорелось имущество. Площадь возгорания составила 20 кв. метров. 

В тушении были задействованы 39 человек личного состава и 10 единиц техники. 

Причину произошедшего устанавливают дознаватели. 

Ранее выяснилось, что пострадавший от взрыва дом №37 на улице Фучика в Автозаводском районе ждут геофизические испытания. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район МЧС Пожар
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2026 09:18Пожар произошел в Кудьминской промзоне
15 января 2026 10:0448-летний мужчина погиб при пожаре на Бору
12 января 2026 16:13Восемь человек погибли на пожарах в Нижегородской области в праздники
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных