Фото:
Объявлен сбор на поиски Виталия Баринова, заблудившегося в лесу Борского района. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".
Согласно информации, 65-летний мужчина еще 2 июля ушел из дома - Ямновский с/с, Борский район и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Отмечается, что на момент пропажи мужчина был одет в серую с коричневым фланелевую рубашку, тёмно-синие трико, вельветовые тапочки.
Мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому объявлен срочный сбор на его поиски на территории д. Никитино и расположенных рядом лесов.
Волонтеры сообщают, что им необходимы люди и машины.
По всем вопросам можно обращаться по телефону: Юнга (Наталья) +7-930-711-08-05.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+