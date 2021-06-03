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Происшествия

Объявлен сбор на поиски Виталия Баринова, заблудившегося в лесу Борского района

04 июля 2021 10:34  [104] Происшествия

Фото: ПСО "Волонтер НН"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Объявлен сбор на поиски Виталия Баринова, заблудившегося в лесу Борского района. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации, 65-летний мужчина еще 2 июля ушел из дома - Ямновский с/с, Борский район и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Отмечается, что на момент пропажи мужчина был одет в серую с коричневым фланелевую рубашку, тёмно-синие трико, вельветовые тапочки.

Мужчина нуждается в медицинской помощи, поэтому объявлен срочный сбор на его поиски на территории д. Никитино и расположенных рядом лесов.

Волонтеры сообщают, что им необходимы люди и машины.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: Юнга (Наталья) +7-930-711-08-05.

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