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Спорт

Россиянки завоевали бронзовые награды в женской эстафете чемпионата Европы по современному пятиборью

05 июля 2021 19:59  [35] Спорт

Фото: Юлия Горшкова, ИА "Время Н"

В Нижнем Новгороде 5 июля состоялись соревнования первого стартового вида программы чемпионата Европы по современному пятиборью - женская эстафета. Они проходили на площадках "Спорт Порт" стадиона "Нижний Новгород"(конкур, лазер-ран), бассейна "Дельфин" (плавание) и ФОКа "Мещерский" (фехтование). Об этом рассказали организаторы соревнований.

За сборную России выступали Ульяна Баташова и Анна Буряк, которые по итогам соревнований заняли 3 место, набрав 1 382 очка.

1 место занял белорусский дуэт Анастасия Прокопенко и Ольга Силкина (1 430). Серебряные медали - у польских спортсменок (Марта Кобецка, Наталия Доминяк).

"Российские олимпийцы выступают в основных видах программы чемпионата. Мы в любом случае будем бороться за медали, но это спорт, и по итогам выступлений мы поймем, какого места заслуживают наши спортсмены", - отметил главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев.

По словам главного тренера, Нижний Новгород имеет славные традиции в современном пятиборье, начиная с известного пятиборца Павла Леднева, родившегося в столице Приволжья, и заканчивая действующими спортсменами, которые входят в состав российской сборной.

Именно нижегородец Кирилл Беляков в паре с Александром Лифановым выступят завтра, 6 июля, в мужской эстафете, которая начнется с плавания в бассейне "Дельфин" и закончится лазер-раном на площадке стадиона "Нижний Новгород".

С порядком посещения и расписанием соревнований можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Пятиборье Спорт Чемпионат
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