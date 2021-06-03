Вид на нижегородскую Стрелку украсил обложку бортового журнала российской авиакомпании Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Обложку летнего номера бортового журнала авиакомпании "ИрАэро" украсили знаковые места Нижнего Новгорода - Канавинский мост и вид на Стрелку. Несколько материалов номера также посвящены предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области, региональный министр культуры Олег Беркович отметил, что появление Нижнего Новгорода на обложке подчеркивает растущую значимость города как туристического центра страны. Он уточнил, что журнал, в основном, посвящён современному искусству, которое играет особую роль в культурной жизни столицы Приволжья.

"Сейчас для нижегородцев и гостей города открыто множество необычных и интересных выставок. А совсем недавно в рамках фестиваля "Место" в Нижнем появилось более 40 новых работ стрит-артистов из России и Европы, которые, безусловно, достойны внимания", - рассказал Беркович.

На страницах этого выпуска бортового журнала опубликованы большой гид по нижегородским музеям и выставкам, а также подборка основных событий в рамках празднования 800-летия Нижнего, которые можно будет посетить этим летом.

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Напомним, фотография Нижегородского кремля украсила обложку летнего выпуска журнала National Geographic Traveler. В выпуске №79, центральной темой которого авторы назвали "800 лет гостеприимства" Нижнего Новгорода, напечатано несколько материалов о нашем городе и подготовлен ряд туристических маршрутов.

СПРАВКА:

Авиакомпания "ИрАэро" базируется в международном аэропорту Иркутска. В настоящее время выполняет рейсы более чем в 40 городов России, в том числе в Нижний Новгород. Парк воздушных судов авиаперевозчика состоит из трёх типов самолётов: Сухой Суперджет 100 (RRJ-95B, RRJ-95LR), Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER. Раз в квартал для авиапассажиров выходит информационно-познавательный бортовой журнал "МИРаэро".