Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 6 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
06 июля 2021 14:19  [45] Пункты вакцинации в нижегородских ТЦ будут работать на протяжении всего дня
06 июля 2021 14:17  [38] Вид на нижегородскую Стрелку украсил обложку бортового журнала российской авиакомпании
06 июля 2021 13:49  [98] Более чем на 70% выполнено благоустройство территории нижегородской ярмарки
06 июля 2021 13:38  [333] Новая поставка вакцины "КовиВак" в Нижегородскую область ожидается в июле
06 июля 2021 13:10  [113] Вакцинация для беременных не станет обязательной в Нижегородской области
06 июля 2021 12:40  [211] Антилидерами по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области стали Дзержинск и Бор
06 июля 2021 12:33  [451] "Четвертая волна COVID-19 имеет все шансы развиться в сентябре", - Давид Мелик-Гусейнов
06 июля 2021 12:15  [127] Гордума разрабатывает единые подходы к размещению наружной рекламы в Нижнем Новгороде
06 июля 2021 11:47  [162] "Единая Россия" разъяснила, как воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми
06 июля 2021 11:34  [365] Прокуратура проверит соблюдение прав детей-инвалидов при посадке на теплоход с затопленного причала в Городце
Общество

Вид на нижегородскую Стрелку украсил обложку бортового журнала российской авиакомпании

06 июля 2021 14:17  [38] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Обложку летнего номера бортового журнала авиакомпании "ИрАэро" украсили знаковые места Нижнего Новгорода - Канавинский мост и вид на Стрелку. Несколько материалов номера также посвящены предстоящему 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Заместитель председателя правительства Нижегородской области, региональный министр культуры Олег Беркович отметил, что появление Нижнего Новгорода на обложке подчеркивает растущую значимость города как туристического центра страны. Он уточнил, что журнал, в основном, посвящён современному искусству, которое играет особую роль в культурной жизни столицы Приволжья.

"Сейчас для нижегородцев и гостей города открыто множество необычных и интересных выставок. А совсем недавно в рамках фестиваля "Место" в Нижнем появилось более 40 новых работ стрит-артистов из России и Европы, которые, безусловно, достойны внимания", - рассказал Беркович.

На страницах этого выпуска бортового журнала опубликованы большой гид по нижегородским музеям и выставкам, а также подборка основных событий в рамках празднования 800-летия Нижнего, которые можно будет посетить этим летом.

Instagram Алексея Молева

Напомним, фотография Нижегородского кремля украсила обложку летнего выпуска журнала National Geographic Traveler. В выпуске №79, центральной темой которого авторы назвали "800 лет гостеприимства" Нижнего Новгорода, напечатано несколько материалов о нашем городе и подготовлен ряд туристических маршрутов.

СПРАВКА:

Авиакомпания "ИрАэро" базируется в международном аэропорту Иркутска. В настоящее время выполняет рейсы более чем в 40 городов России, в том числе в Нижний Новгород. Парк воздушных судов авиаперевозчика состоит из трёх типов самолётов: Сухой Суперджет 100 (RRJ-95B, RRJ-95LR), Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и Bombardier CRJ-200 ER. Раз в квартал для авиапассажиров выходит информационно-познавательный бортовой журнал "МИРаэро".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
800-летие Авиакомпания Стрелка
Поделиться:
Новости по теме
18 июня 2021 17:40  [2324] Нижегородский кремль украсил обложку журнала National Geographic Traveler
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph