"Т Плюс" призывает нижегородцев соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на теплосетях Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает жителей соблюдать меры безопасности в период проведения ремонтных работ на тепловых сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в ходе подготовки к отопительному сезону 2021/22 годов компания принимает усиленные меры обеспечения безопасности жителей в период проведения плановых гидравлических испытаний и ремонтных работ на тепловых сетях Дзержинска и Кстова.

Ежегодные гидравлические испытания (опрессовки) позволяют выявить ослабленные места системы теплоснабжения и устранить выявленные дефекты в ходе подготовки к новому отопительному сезону. Это необходимо, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение потребителей следующей зимой. Опрессовки проводятся под давлением выше рабочего и могут сопровождаться порывами, поэтому следует быть предельно осторожными вблизи мест их проведения.

В настоящее время такие места в Дзержинске и Кстове обозначаются предупредительными аншлагами, о проходящих гидравлических испытаниях жителей оповещают по громкоговорителю.

"Повышенные меры безопасности при их проведении помогают избежать любых неприятных случайностей", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

В свою очередь энергетики филиала призывают жителей быть предельно внимательными рядом с объектами теплосетевой инфраструктуры и соблюдать простые правила безопасности:

не приближайтесь к трубопроводам тепловых сетей и тепловым камерам в период проведения ремонтных работ; ни в коем случае не заходите за ограждение мест ремонтных работ; услышав информацию по громкоговорителю о проведении гидравлических испытаний, срочно покиньте территорию, где они производятся; предупреждайте детей о том, что объекты теплоснабжения – не место для игр, это может быть смертельно опасно; не устраивайте стоянки автотранспорта в охранной зоне тепловых сетей (3 метра в обе стороны от теплотрассы); при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность в виде луж или фонтанов, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не приближайтесь к поврежденным объектам и немедленно сообщите: