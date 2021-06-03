"Т Плюс" призывает нижегородцев соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на теплосетях

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Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает жителей соблюдать меры безопасности в период проведения ремонтных работ на тепловых сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно информации, в ходе подготовки к отопительному сезону 2021/22 годов компания принимает усиленные меры обеспечения безопасности жителей в период проведения плановых гидравлических испытаний и ремонтных работ на тепловых сетях Дзержинска и Кстова.
Ежегодные гидравлические испытания (опрессовки) позволяют выявить ослабленные места системы теплоснабжения и устранить выявленные дефекты в ходе подготовки к новому отопительному сезону. Это необходимо, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение потребителей следующей зимой. Опрессовки проводятся под давлением выше рабочего и могут сопровождаться порывами, поэтому следует быть предельно осторожными вблизи мест их проведения.
В настоящее время такие места в Дзержинске и Кстове обозначаются предупредительными аншлагами, о проходящих гидравлических испытаниях жителей оповещают по громкоговорителю.
"Повышенные меры безопасности при их проведении помогают избежать любых неприятных случайностей", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.
В свою очередь энергетики филиала призывают жителей быть предельно внимательными рядом с объектами теплосетевой инфраструктуры и соблюдать простые правила безопасности:
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