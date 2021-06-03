Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Газ бесплатно подведут более чем к 46 тысячам домов в регионе
Диспансеризации для переболевших COVID-19 проходит в регионе
Российские курорты ждут только вакцинированных туристов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 7 июля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
07 июля 2021 10:14  [20] Более 10 домов временно остались без света в Нижнем Новгороде
07 июля 2021 10:00  [64] "Т Плюс" призывает нижегородцев соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на теплосетях
07 июля 2021 09:46  [208] Елена Гурьева назначена и.о главврача Нижегородской областной детской больницы
07 июля 2021 09:22  [90] Работы по созданию спортивного парка в "Швейцарии" выполнены на 75%
07 июля 2021 08:05  [262] Платные парковки на ряде улиц Нижнего Новгорода запустят в эксплуатацию уже в августе
06 июля 2021 22:26  [343] Отменено обязательное тестирование для привитых от COVID-19 россиян при возвращении в страну
06 июля 2021 19:38  [779] Названы самые редкие и самые популярные имена новорождённых в Нижегородской области
06 июля 2021 19:15  [509] Более 200 пар захотели пожениться в день 800-летия Нижнего Новгорода
06 июля 2021 18:55  [376] Нижегородские центры занятости переходят на дистанционный формат предоставления услуг
06 июля 2021 18:08  [29671] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 6 июля)
Общество

"Т Плюс" призывает нижегородцев соблюдать меры безопасности при проведении ремонтных работ на теплосетях

07 июля 2021 10:00  [64] Общество

Фото: пресс-служба компании

Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает жителей соблюдать меры безопасности в период проведения ремонтных работ на тепловых сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, в ходе подготовки к отопительному сезону 2021/22 годов компания принимает усиленные меры обеспечения безопасности жителей в период проведения плановых гидравлических испытаний и ремонтных работ на тепловых сетях Дзержинска и Кстова.

Ежегодные гидравлические испытания (опрессовки) позволяют выявить ослабленные места системы теплоснабжения и устранить выявленные дефекты в ходе подготовки к новому отопительному сезону. Это необходимо, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение потребителей следующей зимой. Опрессовки проводятся под давлением выше рабочего и могут сопровождаться порывами, поэтому следует быть предельно осторожными вблизи мест их проведения.

В настоящее время такие места в Дзержинске и Кстове обозначаются предупредительными аншлагами, о проходящих гидравлических испытаниях жителей оповещают по громкоговорителю.

"Повышенные меры безопасности при их проведении помогают избежать любых неприятных случайностей", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

В свою очередь энергетики филиала призывают жителей быть предельно внимательными рядом с объектами теплосетевой инфраструктуры и соблюдать простые правила безопасности:

  1. не приближайтесь к трубопроводам тепловых сетей и тепловым камерам в период проведения ремонтных работ;
  2. ни в коем случае не заходите за ограждение мест ремонтных работ;
  3. услышав информацию по громкоговорителю о проведении гидравлических испытаний, срочно покиньте территорию, где они производятся;
  4. предупреждайте детей о том, что объекты теплоснабжения – не место для игр, это может быть смертельно опасно;
  5. не устраивайте стоянки автотранспорта в охранной зоне тепловых сетей (3 метра в обе стороны от теплотрассы);
  6. при обнаружении незакрытых или поврежденных люков тепловых камер, колодцев, сильного парения из них, выхода воды на поверхность в виде луж или фонтанов, проседания грунта либо обрушения дорожного покрытия не приближайтесь к поврежденным объектам и немедленно сообщите:
  • в г. Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей по телефонам: 25-95-70 или в оперативно-диспетчерскую службу по телефону 050;
  • в г. Кстово – диспетчеру Кстовских тепловых сетей по телефону 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону 2-48-41.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021
03 июня 2021 22:44Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принимает участие в ПМЭФ-2021

Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph