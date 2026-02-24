Качество уборки снега проверили в Сормовском районе Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Активисты «Единой России» оценили эффективность работы администрации Сормовского района по уборке снега. Инспекционный визит состоялся в рамках партийного проекта «Городская среда».

Первой точкой стала пешеходная зона, расположенная на улице Коминтерна. Далее инспекция посетила двор дома № 16 по улице Рубинчика. Заместитель председателя городской Думы города Нижнего Новгорода, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия», курирующий проектную деятельность Михаил Иванов отметил сложные условия, в которых приходится трудиться коммунальщикам. По его словам, это настоящая борьба со стихией.

«Центральная магистраль Сормовского района убрана весьма достойно. Мы сейчас видели уборочную технику, которая работает без перерывов. А вот состояние дворов я бы оценил как удовлетворительное. Но важно, что транспорт там может передвигаться относительно свободно. И все пешеходные дорожки посыпаны пескосоляной смесью», — подчеркнул Михаил Иванов.

Сормовские коммунальные службы вывезли с территории района около 130 тонн снега. Работа идет в круглосуточном режиме.

«Зима в этом году особенно тяжелая с точки зрения невероятного количества осадков, работа усложняется температурными качелями. Не могу не отметить и машины, которые жители оставляют около домов и во дворах. Это создает препятствия для работы снегоуборочной техники. Еще раз хочу обратиться к нижегородцам, чтобы они внимательно следили за объявлениями и вовремя убирали свои транспортные средства», — рассказала глава администрации Сормовского района Нижнего Новгорода Светлана Горбунова.

Партийный десант – эффективный инструмент оперативного мониторинга развития региона и своевременного реагирования на запросы жителей. Одна из важнейших задач проекта – контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».