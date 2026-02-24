Нижегородский кардиолог рассказал, как несчастная любовь влияет на сердце Общество

Выражение "разбитое сердце" — не только поэтический образ. В медицине существует реальное состояние, возникающее на фоне сильного эмоционального потрясения. Неразделенная любовь, тяжелое расставание или утрата способны запустить мощную стрессовую реакцию, которая влияет на сердечно‑сосудистую систему и может напоминать инфаркт. О том, почему чувства буквально отражаются на работе сердца и насколько это опасно, рассказал нижегородский врач‑кардиолог Александр Субботин, передает сайт pravda-nn.ru.

Почему сердце стало символом любви

Задолго до появления современной науки сердце считали вместилищем жизни и эмоций. Волнение и трепет человек ощущал в груди, поэтому именно этот орган связывали с чувствами.

В античности сердце называли центром души и жизненной силы. В Древнем Египте, согласно мифологии, после смерти его взвешивали на весах: если сердце оказывалось тяжелее страусиного пера, это означало дурные поступки.

Привычный символ в форме сердечка появился в Средневековье и быстро закрепился в любовной культуре. Позже наука доказала, что эмоции формируются в мозге, однако образ сердца как символа любви сохранился.

Можно ли действительно "разбить" сердце

Сердечно‑сосудистые заболевания входят в число основных причин смертности в России. Среди факторов риска — стресс, вредные привычки, малоподвижность, неправильное питание и повышенное давление.

При сильных переживаниях, как негативных, так и ярко положительных, может развиться острая сердечная недостаточность. Это состояние называют стресс‑индуцированной кардиомиопатией или "синдромом Такоцубо". Название связано с японской ловушкой для кальмаров: при заболевании форма левого желудочка становится на нее похожей из‑за снижения сократимости его верхушки.

Синдром возникает после сильного эмоционального или физического стресса — например, утраты близкого человека, пневмонии или тяжелого заболевания. Он проявляется болью в груди и одышкой, как при инфаркте, но без закупорки коронарных артерий. Чаще всего состояние диагностируют у женщин старше 67 лет, однако оно возможно в любом возрасте. Летальный исход фиксируется в 1-3% случаев.

Как отношения влияют на сердце

Психическое состояние напрямую связано с сердечно‑сосудистым здоровьем. Хронический стресс, тревога и депрессия повышают риск аритмий и внезапной сердечной смерти.

Частые конфликты в паре увеличивают вероятность инфаркта и инсульта на 50%. После потери любимого человека риск развития сердечной недостаточности у партнера возрастает на 78%.

Существуют и гендерные различия: мужчины в счастливом браке умирают в два раза реже, чем холостые, однако при разладе в отношениях именно они чаще сталкиваются с болезнями сердца.

Кроме того, хронический стресс нередко приводит к нездоровому образу жизни и отказу от регулярного наблюдения у врачей.

Как отметил кардиолог Владимир Виноградов, "сердце нужно лечить только сердцем".

