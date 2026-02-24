Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 февраля 2026 15:01
Потепление придет в Нижний Новгород в последние дни зимы
24 февраля 2026 14:43
Нижегородский кардиолог рассказал, как несчастная любовь влияет на сердце
24 февраля 2026 14:28
Роспотребнадзор помог нижегородцу отсудить у маркетплейса 192 000 рублей
24 февраля 2026 14:15
Новый корпус школы №170 откроют в Нижнем Новгороде в сентябре
24 февраля 2026 13:46
Трамвай "МиНин" поборется за звание трамвая года в национальной премии
24 февраля 2026 13:26
Качество уборки снега проверили в Сормовском районе
24 февраля 2026 13:10
Эксклюзив
Площадку КРТ на Бурнаковке проверят на загрязнение почвы перед застройкой
24 февраля 2026 12:59
Производство мяса в Нижегородской области выросло на 18% за год
24 февраля 2026 12:45
Более 230 пилотов БАС обучили в Нижегородской области в 2025 году в рамках экспериментального правового режима
24 февраля 2026 12:31
Нижегородский спутник "Лобачевский" запечатлел северо-запад России
Общество

Потепление придет в Нижний Новгород в последние дни зимы

24 февраля 2026 15:01 Общество
Потепление придет в Нижний Новгород в последние дни зимы

Фото: Александр Воложанин

В последние дни календарной зимы в Нижегородскую область придет более мягкая погода.

Как рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, изменения связаны с необычной перестройкой атмосферных процессов над Северной Атлантикой. К западу от Британских островов усиливается антициклон, а по его восточной периферии один за другим будут смещаться циклоны. Именно они принесут оттепели в своих теплых секторах.

Сначала температура повысится в Санкт‑Петербурге — это произойдет в четверг, 26 февраля. В пятницу потепление доберется до Москвы. А в выходные более мягкая погода установится в Нижнем Новгороде и Казани.

Напомним, в субботу, 28 февраля, будет солнечно, днем около -4 градусов. В воскресенье, 1 марта, температура сохранится примерно на том же уровне — около -4.

"Ситуация весьма устойчивая во времени и её хватит, по крайней мере, на первую пятидневку марта. Так, что, несмотря на периодически идущий снег, сугробы просядут и просядут весьма заметно", - отметил синоптик.

Ранее сообщалось, что сильная магнитная буря обрушится на Нижний Новгород 25 февраля.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
17 февраля 2026 12:21
Нижний Новгород — в лидерах по высоте снежного покрова в России
05 февраля 2026 18:35
Нижегородский синоптик Мокеева оценила риски паводка и весенних аномалий
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных