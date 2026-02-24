Потепление придет в Нижний Новгород в последние дни зимы Общество

Фото: Александр Воложанин

В последние дни календарной зимы в Нижегородскую область придет более мягкая погода.

Как рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, изменения связаны с необычной перестройкой атмосферных процессов над Северной Атлантикой. К западу от Британских островов усиливается антициклон, а по его восточной периферии один за другим будут смещаться циклоны. Именно они принесут оттепели в своих теплых секторах.

Сначала температура повысится в Санкт‑Петербурге — это произойдет в четверг, 26 февраля. В пятницу потепление доберется до Москвы. А в выходные более мягкая погода установится в Нижнем Новгороде и Казани.

Напомним, в субботу, 28 февраля, будет солнечно, днем около -4 градусов. В воскресенье, 1 марта, температура сохранится примерно на том же уровне — около -4.

"Ситуация весьма устойчивая во времени и её хватит, по крайней мере, на первую пятидневку марта. Так, что, несмотря на периодически идущий снег, сугробы просядут и просядут весьма заметно", - отметил синоптик.

