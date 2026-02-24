Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
24 февраля 2026 16:48
Бесплатных адвокатов в Нижегородской области становится все меньше
24 февраля 2026 16:35
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс "Памяти героев верны!"
24 февраля 2026 16:17
Свыше 460 кг некачественного мяса изъяли в Нижегородской области
24 февраля 2026 16:02
Более 740 млн рублей направили на безопасность дорог Нижегородской области
24 февраля 2026 15:41
Две нижегородские школы и пять детсадов закрыли на карантин из‑за ОРВИ
24 февраля 2026 15:34
Вокруг трех памятников природы в Нижегородской области установили охранные зоны
24 февраля 2026 15:01
Потепление придет в Нижний Новгород в последние дни зимы
24 февраля 2026 14:43
Нижегородский кардиолог рассказал, как несчастная любовь влияет на сердце
24 февраля 2026 14:28
Роспотребнадзор помог нижегородцу отсудить у маркетплейса 192 000 рублей
24 февраля 2026 14:15
Новый корпус школы №170 откроют в Нижнем Новгороде в сентябре
Общество

Вокруг трех памятников природы в Нижегородской области установили охранные зоны

24 февраля 2026 15:34 Общество
Вокруг трех памятников природы в Нижегородской области установили охранные зоны

В Нижегородской области утверждены охранные зоны для трех памятников природы регионального значения. Соответствующие указы подписал губернатор Глеб Никитин.  

Речь идет об участке леса с пихтой сибирской в Ковровском участковом лесничестве Борского районного лесничества, озере Святое Степуринское с окружающими лесами и болотами в Навашинском муниципальном округе, а также источнике "Кипящий ключ" в Шатковском муниципальном округе.

Отметим, что участок леса с пихтой сибирской площадью 95 гектаров получил статус памятника природы в 2015 году. Это уникальная экосистема южнотаежных темнохвойных лесов с участием пихты сибирской и дубравных элементов в подлеске. Сегодня это единственный в регионе островной массив пихтово-елового леса, расположенный почти в 80 километрах к западу от границы сплошного ареала пихты. Деревья возрастом 60-70 лет достигают высоты 30-32 метров, а отдельные — до 35 метров при диаметре стволов до 36 сантиметров.

Памятник природы "Озеро Святое Степуринское и окружающий массив лесов и болот" был создан в 1976 году. Он расположен в пределах Окско-Тешинского природного района, в бассейне реки Пестряй — притока Теши. Площадь территории составляет 436,6 гектара. В нее входят карстовое озеро округлой формы диаметром 500-600 метров и глубиной до 15 метров, сосновые леса, а также переходные и низинные болота. Северный и восточный берега водоема высокие и крутые, переходящие в песчаную гриву, а с юга и запада озеро окаймляет болотная полоса шириной от 20 до 150 метров.

Гидрологический памятник природы "Кипящий ключ" создан в 1965 году. Источник находится в селе Архангельское, в трех километрах севернее рабочего поселка Шатки. Он известен уникальным составом минеральной воды. Общая площадь территории составляет 1,58 гектара, из которых 0,84 гектара относятся к землям лесного фонда, а 0,74 гектара — к землям промышленности и иного специального назначения. Охранная зона установлена для предотвращения неблагоприятного антропогенного воздействия на источник и прилегающие земли и водные объекты.

В границах охранных зон запрещена деятельность, способная нанести вред природным комплексам. В частности, нельзя вести строительство и земляные работы, размещать отходы, проводить сплошные рубки, распахивать земли и так далее. Ограничены движение и стоянка транспорта вне дорог с твердым покрытием, запрещены сброс сточных вод, выпас скота и иные виды хозяйственной деятельности, нарушающие сохранность территорий. При этом земельные участки у правообладателей не изымаются — использовать их можно с соблюдением установленного режима. Разрешены, в частности, ремонт существующих объектов, выборочные рубки и научные исследования, если они не наносят ущерба памятникам природы.

Ранее сообщалось, что 350-летнюю сосну в деревне Улангерь Семеновского округа возьмут под охрану. 

Теги:
Памятники природы Природа Экология
