Вокруг трех памятников природы в Нижегородской области установили охранные зоны Общество

В Нижегородской области утверждены охранные зоны для трех памятников природы регионального значения. Соответствующие указы подписал губернатор Глеб Никитин.

Речь идет об участке леса с пихтой сибирской в Ковровском участковом лесничестве Борского районного лесничества, озере Святое Степуринское с окружающими лесами и болотами в Навашинском муниципальном округе, а также источнике "Кипящий ключ" в Шатковском муниципальном округе.

Отметим, что участок леса с пихтой сибирской площадью 95 гектаров получил статус памятника природы в 2015 году. Это уникальная экосистема южнотаежных темнохвойных лесов с участием пихты сибирской и дубравных элементов в подлеске. Сегодня это единственный в регионе островной массив пихтово-елового леса, расположенный почти в 80 километрах к западу от границы сплошного ареала пихты. Деревья возрастом 60-70 лет достигают высоты 30-32 метров, а отдельные — до 35 метров при диаметре стволов до 36 сантиметров.

Памятник природы "Озеро Святое Степуринское и окружающий массив лесов и болот" был создан в 1976 году. Он расположен в пределах Окско-Тешинского природного района, в бассейне реки Пестряй — притока Теши. Площадь территории составляет 436,6 гектара. В нее входят карстовое озеро округлой формы диаметром 500-600 метров и глубиной до 15 метров, сосновые леса, а также переходные и низинные болота. Северный и восточный берега водоема высокие и крутые, переходящие в песчаную гриву, а с юга и запада озеро окаймляет болотная полоса шириной от 20 до 150 метров.

Гидрологический памятник природы "Кипящий ключ" создан в 1965 году. Источник находится в селе Архангельское, в трех километрах севернее рабочего поселка Шатки. Он известен уникальным составом минеральной воды. Общая площадь территории составляет 1,58 гектара, из которых 0,84 гектара относятся к землям лесного фонда, а 0,74 гектара — к землям промышленности и иного специального назначения. Охранная зона установлена для предотвращения неблагоприятного антропогенного воздействия на источник и прилегающие земли и водные объекты.

В границах охранных зон запрещена деятельность, способная нанести вред природным комплексам. В частности, нельзя вести строительство и земляные работы, размещать отходы, проводить сплошные рубки, распахивать земли и так далее. Ограничены движение и стоянка транспорта вне дорог с твердым покрытием, запрещены сброс сточных вод, выпас скота и иные виды хозяйственной деятельности, нарушающие сохранность территорий. При этом земельные участки у правообладателей не изымаются — использовать их можно с соблюдением установленного режима. Разрешены, в частности, ремонт существующих объектов, выборочные рубки и научные исследования, если они не наносят ущерба памятникам природы.

