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Бизнес

"Нижегородское правительство ищет баланс между сохранением рабочих мест и здоровьем людей", - Павел Солодкий

07 июля 2021 11:52  [123] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий прокомментировал итоги работы и эффективность мер господдержки бизнеса в регионе в первом полугодии 2021 года.

Бизнес-омбудсмен рассказал, что с января по июнь 2021 года в аппарат уполномоченного от предпринимателей поступило 136 письменных обращений, тогда как за тот же период прошлого года поступило 228 обращений.

В текущем году самыми острыми темами, которые поднимали предприниматели, стали налоги, льготные кредиты в банках, вопросы, связанные с ресурсоснабжающими организациями, размещением рекламных конструкций, нестационарных торговых объектов.

В прошлом году подавляющее большинство обращений было связано с различными ограничениями и сложностями в работе бизнеса по причине пандемии коронавируса.

"Мне импонирует то, что правительство региона при принятии каких-либо решений, связанных с пандемией, не рубит с плеча. Я уже говорил о том, что благодаря взвешенным решениям региональных властей нам в том году удалось избежать перекосов и абсурдных ситуаций, связанных с запретами, которые мы наблюдали в других регионах, где полностью закрывали границы. И сейчас в отдельных областях уже торопятся ввести стопроцентный локдаун. В Нижегородской области к любым мерам подходят вдумчиво и ищут здоровый баланс в решениях: когда важно сохранить как здоровье людей, так и рабочие места. Нельзя слепо жертвовать экономикой – последствия могут быть катастрофическими. Хорошо, что губернатор Глеб Никитин это понимает", - сказал Павел Солодкий.

Он обратил внимание на то, что в прошлом году многие предприниматели не рассчитывали на благополучный выход из кризиса и планировали закрытие своего предприятия, однако тем, кому удалось диверсифицировать бизнес, адаптировать его под удаленку, перераспределить рынки, по факту даже вышли в прибыль.

"И эти данные озвучивал на встрече с предпринимателями 30 апреля 2021 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Будем надеяться, что Нижнему Новгороду не придется идти по такому жесткому сценарию ограничений третьей волны, какой мы наблюдаем сейчас в Москве, потому что это, конечно, сведет на нет все попытки вернуться к докризисному уровню. Конечно, и сегодня напряженная ситуация еще сохраняется, но тем не менее ряд отраслей уже восстанавливается, нет такой паники, какая была весной прошлого года, снята существенная часть ограничений и запретов, в сравнении с прошлым годом сокращено количество проверок бизнеса – акцент переведен на предупредительную и разъяснительную работу. Если можно так выразиться, то бизнес привыкает жить в тех условиях, которые мы имеем. Да, они, мягко скажем, не оптимальные, но на сегодняшний день они куда более понятны, чем та тотальная неопределенность, которая была в прошлом году", - отметил Павел Солодкий.

Он высказал уверенность в том, что событийная программа, которая реализуется в Нижнем Новгороде в рамках празднования 800-летия, может стать для бизнеса, задействованного в сфере гостеприимства, хорошей опорной точкой. К примеру, в тех же гостиницах, большая часть номерного фонда забронирована на месяцы вперед.

"Если говорить о мерах поддержки, то среди новых - 100 млн рублей, которые планируют направить на льготное кредитование малого и среднего бизнеса, вовлеченного в организацию празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Очень своевременным было решение губернатора о выделении 130 млн на докапитализацию Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций. Это означает, что региональный бизнес, задействованный в производстве, сможет получить существенные меры поддержки и доступ к льготному кредитованию", - рассказал Павел Солодкий.

"Конечно, в связи с пандемией ситуация меняется ежедневно, поэтому те отрасли бизнеса, которые пока не восстановились, надеются на дальнейшую поддержку регионального правительства, тем более что принятые ранее формы поддержки доказали свою эффективность и позволили многим удержаться на плаву", - подытожил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

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Теги:
бизнес Павел Солодкий Предприниматели
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