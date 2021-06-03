Стали известны имена всех нижегородцев-участников Летних Олимпийских игр в Токио Спорт

Фото: vk.com/club_averina_dina_arina

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Почти через две недели в Японии стартуют XXXII Летние Олимпийские игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. В окончательный состав участников российской сборной вошли 335 спортсменов, 8 из которых представляют Нижегородскую область. Об этом сообщает "Нижегородская правда".

В олимпийской программе будет представлено 33 вида спорта, в которых разыграют 339 комплектов наград.

По решению международного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены не смогут выступать на этой олимпиаде под флагом и гимном России. В итоге наши спортсмены выступят на Играх в Токио в составе сборной Олимпийского комитета России.

Честь Нижегородской области, в частности, будут отстаивать титулованные уроженки Заволжья - сёстры-близнецы Арина и Дина Аверины. Это будут первые Олимпийские Игры в их спортивной карьере. Сёстры способны выиграть сразу несколько наград высшей пробы в соревнованиях по художественной гимнастике.

Кроме того, в групповых соревнованиях за золото будет бороться чемпионка Олимпийских игр-2016 Анастасия Максимова, которая выступает за столичный клуб "Динамо", но в параллельном зачёте у неё также значатся Нижегородская область и Санкт-Петербург.

Уроженка Дзержинска Виолетта Колобова, также выступающая за московское "Динамо", будет фехтовать на шпагах. На Играх-2016 в Рио наша землячка стала бронзовым призёром в командных соревнованиях.

В состав сборной вошёл метатель молота Валерий Пронкин, воспитанник Комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1 Нижнего Новгорода.

В конном спорте наш регион представит опытная спортсменка Татьяна Костерина, которая уже много лет живёт и тренируется в Германии.

За женскую сборную России сыграют ватерполистки Евгения Иванова и Анна Тимофеева, которые уже давно выступают за клубы "КИНЕФ" (Кириши, Ленинградская область) и "Югра" (Ханты-Мансийск) соответственно. На прошлой Олимпиаде в Рио спортсменки завоевали бронзовые награды.

Стоит отметить, что флаг Олимпийского комитета России на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести Олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).

Средний возраст российских олимпийцев — 27 лет. Самой молодой участнице - гимнастке Виктории Листуновой – 16 лет, самой опытной - Инессе Меркуловой (конный спорт) – 56.

А вот самой титулованной спортсменкой в этом составе является пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Ранее сообщалось, что этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который прошёл в мае 2021 года в Италии, Дина и Арина Аверины завоевали десять медалей: две медали в личном многоборье и восемь - в индивидуальных упражнениях.