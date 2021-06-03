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Политика

Избирком заверил списки кандидатов в депутаты ЗС НО от "Партии Возрождения России"

07 июля 2021 14:50  [32] Политика

Фото: пресс-служба партии

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Избирательная комиссия 6 июля заверила списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) от "Партии Возрождения России". Об этом сообщили в партии.

Согласно информации, сейчас партия начинает сбор подписей в поддержку своих кандидатов.

Напомним, что список кандидатов от партии и кандидаты от ПВР по одномандатным округам были окончательно утверждены 1 июля на Внеочередное заседание Нижегородского регионального отделения ПВР. После чего, был сформирован пакет документов для отправки в избирком.

На рабочем заседании членов Избирательной комиссии Нижегородской области были заверены списки кандидатов и кандидаты по  одномандатным округам от партии "Партия Возрождения России" в депутаты в Законодательное собрание Нижегородской области.

Кроме того, 6 июля в избиркоме были заверены уполномоченные по финансовым вопросам избирательного объединения Нижегородского регионального отделения ПВР.  Избирательному объединению выдано разрешение на открытие избирательного счета.

После открытия счета и оплаты печати подписных листов, региональное отделение ПВР приступает к сбору подписей в поддержку кандидатов.

Партия будет активно привлекать сторонников партии, которых на сайте ПВР зарегистрировано уже более 20 500 человек. Также на улицах городов волонтеры будут предлагать жителям Нижегородской области заполнить подписной лист в поддержку выдвинутых от ПВР кандидатов.

Сбор подписей в поддержку кандидатов продлится до 26 июля 2021 года.

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Теги:
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