Клиенты группы банка "Открытие" заработали рекордные 1,5 млрд рублей по стратегии "Купонная" Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Клиенты группы банка "Открытие" заработали рекордные 1,5 млрд рублей по стратегии "Купонная". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, с начала 2021 года более 17 тысяч клиентов группы банка "Открытие" получили доход от инвестиций по стратегии доверительного управления "Купонная". Общая сумма, выплаченная клиентам, составила более 1.5 млрд рублей. Средний срок инвестирования – 19 месяцев. Купонные выплаты в годовых находятся в диапазоне 11%-15%, в абсолютных значениях – 11%-32,5%.

Основой стратегии стали акции крупнейших российских корпораций: "Алроса", "Новатэк", "Яндекс", "Московская биржа", "МТС", "Магнит", "Роснефть", "Полюс", "Аэрофлот", "Газпром", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и ГМК "Норильский никель". Компании занимают лидирующие позиции в своих сегментах и демонстрируют позитивную динамику финансовых и операционных результатов на рынке.

Доход по стратегии "Купонная" формируется за счет выплаты купона, если стоимость каждого из базовых активов будет не ниже его первоначальной стоимости на дату наблюдения. Кроме того, в условиях продукта заложен "автоколл" – сценарий, при котором в случае роста всех активов более, чем на 10%, продукт досрочно закрывается, и клиенты получают средства с выплаченным купоном. В этом году, благодаря росту базовых активов, из 17 095 контрактов "автоколл" сработал сразу по 7000. Это позволило клиентам получить всю сумму инвестирования - 3,5 млрд рублей, и реинвестировать средства в новые актуальные инвестиционные идеи.

"Фабрика "Открытие Инвестиции" продолжает предлагать клиентам качественные инвестиционные продукты. Результаты первой половины 2021 года в очередной раз подтвердили эффективность стратегии "Купонная", которая обеспечивает приумножение инвестированного нашими клиентами капитала и его полную защиту при реализации негативного сценария на рынке", - сказал начальник отдела инвестиционных продуктов и технологий УК "Открытие" Евгений Горбунов.

"За высокими показателями доходности, которые радуют наших клиентов, кроется ежедневная работа экспертов по мониторингу и анализу рынка, постоянному совершенствованию стратегии и методов отбора активов. Стратегия "Купонная" работает уже третий год, доказав свою эффективность. С каждым годом растет самый важный для нас показатель — количество клиентов, которые доверяют нашему профессионализму", - добавил начальник управления структурных продуктов "Открытие Брокер" Антон Плясунов.

Стратегия "Купонная" доступна только квалифицированным инвесторам. Минимальная сумма инвестирования составляет 100 тысяч рублей для классического договора ДУ и 50 тысяч рублей при внесении средств на ИИС.