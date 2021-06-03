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Политика

Задержан директор МКУ "Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода"

08 июля 2021 14:27  [626] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Задержан директор МКУ "Управление инженерной защиты территории Нижнего Новгорода" Николай Лавров. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, задержание прошло в ходе совместной операции оперативников УФСБ и сотрудников регионального СУ СК.

По версии следствия, в 2020 году подозреваемый, исполняя обязанности замдиректора учреждения, использовал свое служебное положение и путем обмана похитил у директора стройфирмы 90 тысяч рублей, якобы за содействие в решении вопроса по заключению с его фирмой контрактов на выполнение работ.

В отношении него в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". В ведомстве проводятся оперативные следственные мероприятия.

Напомним, что в апреле 2021 года в том же самом кабинете был задержан предыдущий директор данного учреждения Алексей Ежков.

В период с июня по ноябрь 2020 года Алексей Ежков потребовал от организации передать ему взятку в виде оказания услуг имущественного характера. Он запросил строительные материалы для строительства личного домовладения на территории Приокского района, а также воспользовался услугами экскаватора компании. Стоимость всех работ и материалов составила 220 тысяч рублей.

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Теги:
Мошенничество ск ФСБ
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