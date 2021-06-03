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Дни профориентации пройдут в Нижегородской области 13-30 июля

11 июля 2021 10:08  [80] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В центрах занятости населения Павловского района и города Первомайска 13-30 июля будут организованы мероприятия по профессиональной ориентации.

Граждане получат от квалифицированных специалистов рекомендации, содержащие перечень оптимальных видов занятости, профессий и специальностей, узнают о возможностях профессионального обучения, трудоустройства, успешной реализации карьеры.

Более подробную информацию можно получить в местных центрах занятости.

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Теги:
Занятость и безработица
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Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

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