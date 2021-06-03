Дни профориентации пройдут в Нижегородской области 13-30 июля

В центрах занятости населения Павловского района и города Первомайска 13-30 июля будут организованы мероприятия по профессиональной ориентации.
Граждане получат от квалифицированных специалистов рекомендации, содержащие перечень оптимальных видов занятости, профессий и специальностей, узнают о возможностях профессионального обучения, трудоустройства, успешной реализации карьеры.
Более подробную информацию можно получить в местных центрах занятости.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+