Дни профориентации пройдут в Нижегородской области 13-30 июля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В центрах занятости населения Павловского района и города Первомайска 13-30 июля будут организованы мероприятия по профессиональной ориентации.

Граждане получат от квалифицированных специалистов рекомендации, содержащие перечень оптимальных видов занятости, профессий и специальностей, узнают о возможностях профессионального обучения, трудоустройства, успешной реализации карьеры.

Более подробную информацию можно получить в местных центрах занятости.