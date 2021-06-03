Прокуратура проведет проверку по факту поджога склада в Дзержинске.
Как уверяют очевидцы происшествия, участниками ЧП стали дети. Сначала они покуривали в холле, уходя, запихнули окурки под обшивку кресла и подожгли.
Возгорание обнаружили, пожар был ликвидирован.
Как сообщили в прокуратуре региона, по факту неправомерных действий несовершеннолетних организована проверка. Ее проведение поручено прокурору Дзержинска.
По результатам при наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.
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