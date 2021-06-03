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Происшествия

Прокуратура проведет проверку по факту поджога склада в Дзержинске

11 июля 2021 15:52  [91] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Прокуратура проведет проверку по факту поджога склада в Дзержинске.

Как уверяют очевидцы происшествия, участниками ЧП стали дети. Сначала они покуривали в холле, уходя, запихнули окурки под обшивку кресла и подожгли.

Возгорание обнаружили, пожар был ликвидирован.

Как сообщили в прокуратуре региона, по факту неправомерных действий несовершеннолетних организована проверка. Ее проведение поручено прокурору Дзержинска.

По результатам при наличии оснований будут применены меры прокурорского реагирования.

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Теги:
Дети Поджог Прокуратура
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