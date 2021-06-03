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Почти 17 млн рублей направят на обновление автобусного парка Большемурашкинского района. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, в настоящее время в районе возникла критическая ситуация с обеспечением пассажирскими перевозками жителей муниципалитета, в том числе на междугородних маршрутах.
Степень износа 10-ти единиц транспортных средств муниципального автотранспортного предприятия достигла 100%, что приводит к частым поломкам, особенно в зимнее время.
"Очевидно, что за счет собственных сил муниципалитет сейчас не сможет решить проблему. Немало обращений поступает от жителей на качество транспортного обслуживания. В связи с этим принял решение поддержать предложение о выделении средств на закупку новых автобусов. В ближайшее время будет проработан вариант с использованием механизма лизинга", - сказал Глеб Никитин.
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