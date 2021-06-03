Аграрная выставка "День поля-2021" пройдет в Нижегородской области 14-15 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Крупнейшая аграрная выставка "День поля-2021" пройдет в Нижегородской области в Кстовском районе около села Слопинец 14-15 июля. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

Согласно информации, на мероприятии будет развернута масштабная экспозиция самой современной сельхозтехники и оборудования, представлена продукция нижегородских производителей: широкий спектр удобрений, средств защиты растений, товаров для животноводства и растениеводства, опытные посевы с новыми сортами зерновых, зернобобовых, кормовых и масличных культур и многое другое.

В открытии выставки примут участие представители правительства и Законодательного собрания Нижегородской области. Также в рамках мероприятия запланировано проведение обучающих семинаров по темам животноводства, растениеводства и цифровизации сельского хозяйства.

Отмечается, что 14 июля пройдет смотр-конкурс племенных коров, а 15 июля состоятся соревнования механизаторов по мастерству обработки почвы, которые определят лучшего пахаря региона. В этот же день состоится конкурс мастерства фигурного вождения трактора МТЗ-80/82 среди студентов аграрных учебных заведений.

Подробная программа мероприятия, схема размещения выставки, контактные данные организаторов размещены на сайте регионального минсельхоза.

Вход на мероприятие будет осуществляться строго при предъявлении оригинала одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от COVID-19,

отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, сделанного не менее чем за 72 часа до мероприятия,

результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19, сделанного не позднее, чем за 60 дней до мероприятия.

Те, у кого нет данных документов, смогут сдать экспресс-тест на COVID-19 в шатре, расположенном около входной группы на площадку мероприятия (платно).