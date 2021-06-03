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Общество

Подрядчик приступил к монтажу каркаса здания будущей котельной в Чкаловске

12 июля 2021 14:40  [104] Общество

Фото: пресс-служба компании

Подрядчик приступил к монтажу каркаса здания будущей котельной в Чкаловске. Об этом стало известно в ходе выездного совещания на стройплощадке. В настоящее время завершены работы по заливке бетонного основания котельной, залита площадка для монтажа дымовых труб.

"Котельная спроектирована в рекордные два с половиной месяца – очень короткий срок для таких объектов. Мы полностью выполняем задачу, которую перед нами поставил заказчик. Пока все работы в графике, отставаний нет", - сказал генеральный директор подрядной организации ПСК "РесурсЭнергоСтрой" Андрей Иглин.

Параллельно со строительством котельной, ведется демонтаж старых и прокладка новых тепловых сетей. Всего в 2021 году планируется заменить около 4 км трубопроводов для повышения надежности теплоснабжения жителей Чкаловска.

"Сейчас на стройплощадку завезено основное технологическое оборудование котельной – четыре котла, дымовая труба. Начата сборка каркаса здания котельной, по ее завершению подрядчик приступит к облицовке. В установленные сроки подрядчик укладывается", - сообщил генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

Сроки строительства котельной и реконструкции тепловых сетей предельно сжатые: все объекты необходимо сдать в эксплуатацию к началу отопительного сезона.

"По поручению губернатора Глеба Никитина министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства следит за ходом работ на таком значимом объекте. Для жителей Чкаловска очень важно, что строительство новой котельной и замена старых теплосетей не повлекут рост тарифа свыше 4%", - заявил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов.

Ранее АО "Теплоэнерго" выступило с концессионной инициативой по развитию теплосетевого комплекса Чкаловска. Общий объем вложений составит 179,5 млн рублей до 2029 года. Предусмотрено строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 22.4 МВт, строительство новых и замена 20% существующих тепловых сетей, что позволит объединить в одну систему сети от существующих трех источников - котельной на ул. Инженерная, котельной завода "Полет" и бывшей котельной ООО "ШВИК". К новому источнику тепла будут подключены около половины потребителей, имеющих централизованное отопление в Чкаловске. Всего 84 здания, в том числе, школа и детские сады, несколько десятков многоквартирных жилых домов.

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Теги:
Теплоэнерго Чкаловск
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