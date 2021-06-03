Собственник здания исправит самовольно размещённую недостоверную информацию на доме Башкирова Общество

Собственник здания исправит самовольно размещённую недостоверную информацию на доме Башкирова Фото: "История земли Нижегородской"/ Facebook.com

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Уже несколько дней нижегородцы обсуждают появление информационной надписи на воротах дома №56 по Большой Печёрской. Здание является объектом культурного наследия регионального значения "Дом М. Е. Башкирова", и огромное изображение вроде бы даже транслирует это. Но только вот текст изложен с историческими ошибками.

Напомним, домовладение по адресу Б. Печёрская, 56 перешло к Матвею Емельяновичу Башкирову, одному из представителей богатейшего нижегородского купеческого рода, в ноябре 1897 года. Башкиров в начале XX века выстроил на участке новый каменный дом, который сегодня считается ярким образцом провинциальной нижегородской эклектики, характерным примером купеческого дома с торговыми лавками на первом этаже и жилыми помещениями на втором.

Текст, недавно нанесённый на ворота здания, гласит: "Башкиров Яков Емельянович. 1843-1924 гг. Дом купца Башкирова". Объект культурного наследия. Нижегородский мукомол и благотворитель благодаря которому в Нижнем Новгороде появился Нижегородский университет в результате переезда из Варшавы во времена Наполеоновских войн".

Данная надпись возмутила людей, которые более или менее знакомы с историей. Так, нижегородец Юрий Попов выложил фотоснимок текста в сообществе "История земли Нижегородской" в соцсетях и назвал содержание текста "трэшем".

Удивление вызвало, в том числе, упоминание наполеоновских войн, которые закончились ещё до рождения братьев Башкировых. Первый университет в Нижнем Новгороде был открыт в 1916 на базе эвакуированного Варшавского политехнического института. Именно Матвей Башкиров пожертвовал значительную сумму средств оборудование вуза. А вот Яков, чей портрет изображён рядом с надписью, к этому времени уже умер.

Сейчас данный объект культурного наследия находится в собственности частного лица. В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области редакции НИА "Нижний Новгород" пояснили, что в соответствии со ст.27 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" обязанность по установке информационных надписей на ОКН возлагается на собственника.

Более того, правила установки таких информационных надписей утверждены постановлением правительства РФ от 10 сентября 2019 г. № 1178: проект информационной надписи должен быть согласован с управлением госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области, и только после этого она может быть установлена.

В ведомстве пояснили, что на надписи должны быть указаны категория ОКН (федеральный, региональный), наименование, сведения о времени возникновения, дате основных перестроек и изменений, дате связанных с ОКН исторических события, сведения об авторстве – если оно известно, слова "охраняется государством", регистрационный номер в реестре объектов культурного наследия народов РФ.

В управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области редакции НИА "Нижний Новгород" рассказали, по вопросу установки на ОКН информационной надписи собственники в управление не обращались, и, соответственно, её содержание не было согласовано. Только вот надпись нанесена на ворота дома, поэтому не попадает под определение информационных обозначений. Тем не менее, с собственником проводится работа по корректировке надписи.