Почти 2 млрд рублей федсредств получит Нижегородская область в июле Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Почти 2 млрд рублей федеральных средств получит Нижегородская область в июле. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона проект поправок в бюджет на 2021 год.

Согласно проекту закона, сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличится более чем на 1,9 млрд рублей.

Отмечается, что из этой суммы свыше 1,1 млрд рублей планируется выделить на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Еще 109 млн рублей предусмотрено на модернизацию лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней.

Глава региона также заметил, что средства из федерального бюджета пойдут на обновление приборной базы и приобретение современного оборудования для выявления, в том числе редких инфекционных болезней.

Таким образом, при принятии поправок Заксобранием региона доходы областного бюджета на 2021 год будут увеличены на 3,6 млрд рублей – до 210,8 млрд рублей. Кроме того, расходы областного бюджета на 2021 год увеличатся на 3,9 млрд рублей (до 235,1 млрд рублей). Изменения в бюджет не повлекут за собой увеличения объема госдолга.