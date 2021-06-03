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Общество

Более 7 тысяч нижегородцев обратились в медорганизации с укусами клещей

15 июля 2021 11:21  [93] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 7 тысяч нижегородцев обратились в медорганизации с укусами клещей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, по состоянию на 15 июля в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились всего 7 748 нижегородца, в том числе 1 799 детей.

Отмечается, что наибольшее количество случаев присасывания зарегистрировано в Городецком (745), Борском (418), Семеновском (299), Ветлужском (294), Шахунском (252), Кстовском (269), Павловском (244) районах области, а также в Автозаводском (678), Канавинском (288), Ленинском (296), Московском (285), Приокском (336) районах Нижнего Новгорода, Дзержинске (529).

Чаще всего присасывание клещей происходило в лесном массиве - в 49,0% случаев, в деревнях и селах - в 29,0%.

Из всех исследований было выявлено 30 клещей инфицированных вирусом клещевого энцефалита и зарегистрировано еще 7 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

Также ежегодно проводятся акарицидные обработки. В настоящее время противоклещевые обработки проведены 2853,999 га.

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Теги:
Клещи Роспотребнадзор
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