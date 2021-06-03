"Металлургический комплекс Нижегородской области по праву можно назвать двигателем промышленности", - Евгений Люлин

Евгений Люлин
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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем металлурга.
"На протяжение многих лет металлургия обеспечивает развитие промышленного потенциала России. Продукция металлургических предприятий настолько прочно вошла в нашу жизнь, что часто люди даже не задумываются, какой колоссальный труд стоит за привычными всем вещами", - отметил он.
"Сегодня металлургический комплекс Нижегородской области по праву можно назвать двигателем промышленности. Здесь трудятся высококвалифицированные, трудолюбивые специалисты, которые не только преумножают традиции своих предшественников, но и активно внедряют новые технологии в производство. Вас всегда отличали стойкость, мужественность, самоотверженность, закалка, ведь только вам подвластно "укротить" металл", - говорится в поздравлении Евгения Люлина.
"Уважаемые металлурги, выражаю слова благодарности за ваш труд и преданность профессии. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых достижений на благо нашей области и страны", - резюмировал он.
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