"Металлургический комплекс Нижегородской области по праву можно назвать двигателем промышленности", - Евгений Люлин Общество

Евгений Люлин Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем металлурга.

"На протяжение многих лет металлургия обеспечивает развитие промышленного потенциала России. Продукция металлургических предприятий настолько прочно вошла в нашу жизнь, что часто люди даже не задумываются, какой колоссальный труд стоит за привычными всем вещами", - отметил он.

"Сегодня металлургический комплекс Нижегородской области по праву можно назвать двигателем промышленности. Здесь трудятся высококвалифицированные, трудолюбивые специалисты, которые не только преумножают традиции своих предшественников, но и активно внедряют новые технологии в производство. Вас всегда отличали стойкость, мужественность, самоотверженность, закалка, ведь только вам подвластно "укротить" металл", - говорится в поздравлении Евгения Люлина.

"Уважаемые металлурги, выражаю слова благодарности за ваш труд и преданность профессии. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых достижений на благо нашей области и страны", - резюмировал он.