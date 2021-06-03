Пять дополнительных лет грозят заключённому в Семёнове за то, что он покусал сотрудника колонии Происшествия

Фото: СУСК по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Семёновские следователи возбудили уголовное дело в отношении осужденного, отбывающего наказание в исправительной колонии №1, расположенном в р.п. Сухобезводное.

37-летнего мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности). Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 7 июля сотрудники исправительного учреждения совершали вечерний обход. Младший инспектор группы надзора отдела безопасности потребовал у осужденного открыть тумбочку для досмотра, но тот оказал сопротивление, укусив сотрудника колонии за руку.

В СУ СК отметили, что данный осужденный отбывал наказание за разбой.

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение в дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества. Наказание за такие деяния - лишение свободы на срок до пяти лет.