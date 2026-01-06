Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
06 января 2026 14:42Более 50 животных погибло в пожаре на ферме в Городецком районе
06 января 2026 13:33Юный зацепер напал на водителя нижегородского трамвая с перцовым баллончиком
06 января 2026 13:02Два человека пострадали в массовом ДТП на Гагарина в Нижнем Новгороде
05 января 2026 17:39НМЖК оштрафовали на 100 тысяч рублей за скрытый консервант в соусе Astoria
05 января 2026 13:33В Пильнинском округе мужчина погиб при пожаре из-за сигареты
05 января 2026 12:22Нижегородские суды оштрафовали операторов связи на миллионы за подмену трафика
04 января 2026 14:10Пять человек погибли на пожарах за три дня в Нижегородской области
04 января 2026 10:22Фейерверк, залетевший в окно, устроил пожар в доме в Дзержинске
03 января 2026 16:3925 человек эвакуировали из дома в Советском районе из-за пожара
03 января 2026 16:11Житель Выксы лишился 890 000 рублей, переведя их на "безопасный счет"
Происшествия

Более 50 животных погибло в пожаре на ферме в Городецком районе

06 января 2026 14:42 Происшествия
Более 50 животных погибло в пожаре на ферме в Городецком районе

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В поселке Старцево Городецкого округа сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар, вспыхнувший в личном подсобном хозяйстве и административном здании.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, огонь охватил территорию площадью 830 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли 15 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники. Благодаря оперативной работе пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения пламени.

В результате происшествия человеческих жертв удалось избежать. Однако погибло более 50 голов скота.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее сообщалось, что в Пильнинском округе местный житель погиб при пожаре из-за неосторожности при курении.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Городецкий район Животные Пожар
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
