Более 50 животных погибло в пожаре на ферме в Городецком районе

Фото:
В поселке Старцево Городецкого округа сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар, вспыхнувший в личном подсобном хозяйстве и административном здании.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, огонь охватил территорию площадью 830 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли 15 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники. Благодаря оперативной работе пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения пламени.
В результате происшествия человеческих жертв удалось избежать. Однако погибло более 50 голов скота.
По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.
Ранее сообщалось, что в Пильнинском округе местный житель погиб при пожаре из-за неосторожности при курении.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+