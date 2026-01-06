Более 50 животных погибло в пожаре на ферме в Городецком районе Происшествия

Фото: МЧС России по Нижегородской области

В поселке Старцево Городецкого округа сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар, вспыхнувший в личном подсобном хозяйстве и административном здании.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, огонь охватил территорию площадью 830 квадратных метров. К тушению возгорания привлекли 15 сотрудников МЧС и 5 единиц спецтехники. Благодаря оперативной работе пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения пламени.

В результате происшествия человеческих жертв удалось избежать. Однако погибло более 50 голов скота.

По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования.

