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Общество

Евгений Люлин посетил с рабочим визитом город Лысково

16 июля 2021 16:21  [95] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин посетил с рабочим визитом город Лысково. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Согласно информации, он принял участие в совещании по вопросу реконструкции школы №3 и оценил качество проведённых работ. Напомним, что капитальный ремонт образовательного учреждения проводится под контролем Евгения Люлина после проведения в апреле 2021 года совещания по данному вопросу.

Подрядчиком выступает ООО "Стройальянс" (Нижний Новгород). Финансирование ведется за счет средств областного бюджета и бюджета Лысковского муниципального округа. Работы планируется завершить к началу учебного года.

"Уже видно, как будет выглядеть школа после ремонта, и нет сомнений, что она станет лучшим образовательным учреждением в городе Лысково. Все проводимые работы делаются качественно. Появляются новые раздевалки, совершенно по-новому выглядит актовый зал, сделана новая система кондиционирования. Сейчас решается вопрос с закупкой оборудования. В рамках рабочего совещания договорились о необходимости составления ежедневного графика по контролю за проводимым капитальным ремонтом школы, чтобы к середине августа уже была сделана большая часть работ", - отметил председатель регионального парламента.

Также Евгений Люлин принял участие в торжественном собрании, посвященном празднованию дня города Лысково. Статус города был присвоен поселку в июле 1925 года.

В ходе мероприятия за вклад в социально-экономическое развитие Лысковского муниципального округа Благодарственными письмами Законодательного Собрания Нижегородской области были награждены: тренер-преподаватель по борьбе самбо "Детско-юношеского центра" Евгения Коновалова, мастер участка "Водопроводных сетей" "Лысковокоммунсервиса" Евгения Любимова и индивидуальный предприниматель Анатолий Моругов.

"Самое замечательное в Лыскове, его главное богатство – это люди – добрые, искренние, отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь. Я хочу от всей души поздравить лысковчан с замечательным праздником – Днем города, и пожелать им дальнейшего развития и процветания! Лысковская земля для меня родная, я хорошо ее знаю и убежден, что район обладает большим потенциалом во многих сферах. Верю, что наш край сможет полностью его реализовать", - отметил председатель регионального парламента.

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Теги:
Евгений Люлин Лысково
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