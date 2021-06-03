Воду в фонтанах Нижнего Новгорода из-за жары стали менять чаще Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В фонтанах Нижнего Новгорода для обеспечения безопасности отдыхающих горожан стали чаще менять воду и протирать парапеты. Об этом рассказали в администрации.

Всего в Нижнем Новгороде работают 17 городских фонтанов. Вода в них чистая, поскольку поступает из водопровода. Однако из-за того, что у большинства фонтанов замкнутая система, вода быстро загрязняется за счёт оседающей пыли, купания людей, птиц прочих факторов. Для очистки воды в фонтанах работают фильтры.

Кроме того, не реже одного раза в месяц фонтаны отключают для проведения регламентных работ: замена воды, промывка и очистка оборудования и чаш фонтанов от грязи.

Глава администрации Советского района Сергей Колотов отметил, что из-за аномально жаркой погоды подрядной организации дано поручение увеличить кратность замены воды в фонтанах. Теперь воду в фонтанах на ул. Маршала Рокоссовского и ул. Бекетова меняют 2-3 раза в неделю. Кроме того, дважды в неделю моются парапеты. При этом в воду добавляют реагенты, предотвращающие цветение.

В администрации Сормовского района рассказали, что в этом году были подключены пять фонтанов в сквере на ул. Никиты Рыбакова. Специалисты раз в 10 дней меняют в них воду, чистят чаши в фонтанах и проверяют оборудование. Ранее проверка производилась раз в две недели.

Глава администрации Московского района Владимир Кропотин отчитался, что сухой фонтан на бульваре Авиастроителей работает и обслуживается в штатном режиме. Вода доливается в фонтан автоматически. Очистка фонтана проводится раз в месяц, но зато уборка мусора здесь производится ежедневно. В фонтане сквера Люкина воду очищают раз в месяц, но так же ежедневно убирают в нём мусор и протирают бортики.

По информации администрации Автозаводского района, в фонтане в сквере на проспекте Ильича два раза в месяц сливают воду, чистят чаши и форсунки. Следующая чистка фонтана состоится на неделе с 19 по 25 июля, предупредили власти.

Ранее сообщалось, что на главном поющем фонтане парка "Швейцария" уже завершаются отделочные работы. Работникам останется только подключить его к сетям водоснабжения и электроснабжения, а затем провести пуско-наладочные работы.