Читка "Пяти лёгких пьес" Мило Рау состоится на Нижегородской ярмарке 19 июля Культура и отдых

Швейцарский театральный режиссёр и драматург Мило Рау Фото: с сайта m.standaard.be

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На Нижегородской ярмарке в понедельник, 19 июля, в 18.30 состоится читка пьесы швейцарского драматурга Мило Рау "Пять лёгких пьес" в постановке режиссёра Андрея Богданова. Мероприятие пройдёт в рамках проекта "Драма_talk". Об этом сообщили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области.

Читка – это новый формат театрального искусства, где актёры ещё не знают текст, но режиссёр уже продумал сценарий. Кроме того, это уникальная возможность для зрителя не только увидеть "кухню" репетиций, но и принять участие в обсуждении увиденного вместе с актёрами и режиссёром.

Зрителей ждёт увлекательная пьеса, которая станет своеобразным переосмыслением истории Бельгии сквозь призму преступлений маньяка-педофила и убийцы Марка Дютру, который с начала 1990‑х годов стал для Бельгии символом национального страха.

Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации на сайте recordnn.com.

Организаторы просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Чтобы попасть на читку, необходимо предъявить один из документов: сертификат о вакцинации, справку о наличии антител (срок действия - 60 дней) или отрицательный ПЦР-тест (срок действия - 3 дня).

СПРАВКА:

Проект "Драма_talk» изучает современную драматургию путём читок пьес и последующих обсуждений. Читки проходят в совершенно не театральных местах, помещая искусство и зрителя в неожиданные обстоятельства. Сезон с подзаголовком "Драма_talk: nur Deutschland" посвящён современной немецкой драматургии.

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