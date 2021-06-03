Мужчина утонул в Мещерском озере в Нижнем Новгороде.
По сведениям ГУ МЧС России по региону, 18 июля в озере Мещерское найден труп.
Тело погибшего извлекли из водоема прибывшие на место сотрудники аварийного –спасательного отряда муниципального управления ГОЧС.
Обстоятельства смерти устанавливаются.
Как сообщили в региональном главке МЧС России, территория, где произошло ЧП, не оборудована для купания.
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