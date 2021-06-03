Мужчина утонул в Мещерском озере в Нижнем Новгороде Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Мужчина утонул в Мещерском озере в Нижнем Новгороде.

По сведениям ГУ МЧС России по региону, 18 июля в озере Мещерское найден труп.

Тело погибшего извлекли из водоема прибывшие на место сотрудники аварийного –спасательного отряда муниципального управления ГОЧС.

Обстоятельства смерти устанавливаются.

Как сообщили в региональном главке МЧС России, территория, где произошло ЧП, не оборудована для купания.