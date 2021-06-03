Пени будут начисляться не уплатившим НДФЛ за 2020 год нижегородцам Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пени будут начисляться не уплатившим НДФЛ за 2020 год нижегородцам. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, это касается налогоплательщиков, получивших в прошлом году доход и задекларировавших его по итогам декларационной кампании-2021.

Налоговая служба Нижегородской области рекомендует жителям региона исполнить обязанность по уплате НДФЛ и напоминает, что с 16 июля за каждый день просрочки платежа будут начислять пени.

Уплатить налоги помогут электронные сервисы ФНС России: "Уплата налогов, страховых взносов физических лиц", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц". С помощью данных сервисов можно не только сформировать и распечатать квитанции для уплаты, но и произвести безналичную уплату с помощью банков-партнеров, заключивших соглашение с Федеральной налоговой службой.