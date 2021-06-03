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Общество

Нижегородские владельцы гаражей смогут пользоваться "гаражной амнистией" с 1 сентября 2021 года

19 июля 2021 19:15  [80] Общество

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания

На заседании комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания, которое прошло 19 июля, депутаты обсудили изменения в закон о регулировании земельных отношений.

Документ подготовлен в целях упрощения процедуры предоставления земельного участка для граждан, у которых надлежащим образом не оформлены права на гаражи и земельные участки под ними на территории Нижегородской области.

В соответствии с федеральным законодательством, с 1 сентября 2021 года в течение пяти лет граждане смогут воспользоваться упрощенной процедурой приобретения земельного участка бесплатно. Для этого необходимо будет предоставить заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка и документов, подтверждающих соответствие участка предусмотренным федеральным законодательством условиям.

В соответствии с федеральным законодательством субъектам РФ предоставлено право определить перечень документов, необходимых для приобретения гражданином прав на земельный участок, на котором расположен гараж, являющийся объектом капитального строительства. В региональном законопроекте предложено установить перечень документов, который был разработан на основании предложений органов местного самоуправления Нижегородской области, осуществляющих непосредственное предоставление земельных участков под гаражами.

"Федеральный закон о "гаражной амнистии", который вступит в силу с 1 сентября 2021 года, позволит гражданам оформить незарегистрированные гаражи. Мы на уровне Нижегородской области предусматриваем широкий, дополнительный к федеральному перечень документов, которые люди вправе будут предоставлять в органы местного самоуправления для оформления гаражей. Гражданину достаточно будет представить хотя бы один из этих документов. Сегодня важно организовать этот процесс, поэтому мы заблаговременно принимаем наш региональный закон. Дальше мы будем вместе с правительством области анализировать ситуацию, если у людей будут возникать какие-то проблемные вопросы, разбираться в каждом случае, при необходимости корректировать региональное законодательство", - отметил заместитель председателя комитета Заксобрания по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Андрей Тарасов.

"Принятие этого законопроекта имеет большое значение для многих тысяч нижегородцев: он позволит узаконить гаражи и земельные участки под ними, а также будет способствовать установлению лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию этих объектов. Владельцы гаражей в Нижегородской области смогут воспользоваться упрощенной процедурой приобретения земельного участка в собственность бесплатно до 1 сентября 2026 года", – добавил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

На заседании комитета было принято решение рекомендовать проект изменений в закон "О регулировании земельных отношений в Нижегородской области" в двух чтениях на заседании Законодательного Собрания 28 июля.

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Теги:
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