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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения четырёхлетнего ребёнка в Ворсме

20 июля 2021 11:23  [286] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Павловском районе Нижегородской области по факту исчезновения четырёхлетнего мальчика в Ворсме возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило СУ СК России.

Напомним, 19 июля около 17:30 ребёнок ушёл из дома в Лесном переулке в неизвестном направлении, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Отмечается, что мальчик страдает расстройством аутического спектра, в силу которого он дезориентирован в пространстве и у него отсутствуют навыки коммуникации (ребёнок не разговаривает).

С целью выяснения всех обстоятельств безвестного исчезновения мальчика следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (похищение и убийство малолетнего).

Семья, в которой воспитывается малыш, на учётах не состоит, подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время следователи совместно с оперативными сотрудниками полиции и МЧС, волонтёрами поисковых отрядов "Рысь", "ЛизаАлерт", "Волонтёр НН", а также местными жителями проводят крупномасштабные поисковые мероприятия. Создан штаб по поиску мальчика. Допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства безвестного исчезновения мальчика.

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Теги:
Дети Поиск Уголовное дело
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